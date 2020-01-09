Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

CNN: Украинский самолет был сбит двумя ракетами производства РФ

CNN: Украинский самолет был сбит двумя ракетами производства РФ - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
09.01.2020, 22:19

По информации источника, американские аналитики обнаружили данные утром после инцидента

Украинский самолет Boeing 737 компании МАУ, потерпевший крушение 8 января, был сбит двумя российскими ракетами класса "земля-воздух" (SA-15). Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США, близкого к разведке.

По данным источника, США видели, как иранские радиолокационные сигналы зафиксировались на самолете, прежде чем его сбили.

Отмечается, что американские аналитики обнаружили данные утром после инцидента, но для их проверки потребовался еще один день.

  • СНБО рассматривает семь версий аварии, в том числе поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор.
  • Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты, сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свой источник. 
  • Американские СМИ пишут, что, по мнению американских чиновников и разведки, самолет сбил Иран, скорее всего, по ошибке. 
  • Иран отрицает возможность попадания ракеты в самолет.

Читайте также: Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой

Напишите нам
авиакатастрофа PS 752
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 