CSIS: РФ потеряла за год войны до 3511 танков, из них не менее 500 новейших T-72B3
Потери России за год войны составили от 1845 до 3511 танков, включая сотни T-72 новейших модификаций. Об этом пишут аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) в докладе, который имеется в распоряжении CNN.
"По имеющимся оценкам, за год войны Москва потеряла от 1845 до 3511 танков", — говорится в докладе CSIS. Эксперты отмечают, что наиболее чувствительными для армии РФ были массовые потери самого нового основного боевого танка Т-72Б3, впервые поставленного в 2013 году.
CSIS сообщает со ссылкой на данные проекта Oryx, который анализирует открытые источники, что по состоянию на прошлую неделю были визуальные доказательства уничтожения, повреждения, оставления или захвата более 500 российских танков Т-72Б3 разных модификаций.
В отчете говорится, что Россия вынуждена ремонтировать и ставить в строй танки старых моделей, потому что у нее "просто нет ресурсов для создания новых, а западные санкции не позволяют ей найти комплектующие и инструменты, необходимые для сборки современного танка".
Аналитики отмечают, что военные потери и санкции Запада привели к тому, что "российские вооруженные силы находятся в состоянии упадка". Однако при этом, считают они, у Кремля остается достаточно огневой мощи, чтобы продолжать войну против Украины.
По их мнению, Россия может черпать пополнение техники из запасов времен холодной войны и даже более старых, чтобы попытаться количеством компенсировать качественное отставание. При этом, указывают эксперты, "уровень российских вооруженных сил с точки зрения современного оборудования, вероятно, снизится, по крайней мере в ближайшем будущем".
- Согласно сегодняшней оценке Генштаба ВСУ, потери России в танках за все время вторжения составили 3665 единиц.
- Россия "откатывается назад во времени" в отношении военной техники, которую она применяет в Украине, заявили 18 апреля на брифинге должностные лица западных стран.
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