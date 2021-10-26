UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов назвал "корпорацией" судебную систему. Верховный суд ответил ему мемом

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 11:20
Данилов назвал
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Верховный суд на своей странице в Facebook в форме мема обвинил Совет нацбезопасности и обороны в нарушении судейской независимости. В пресс-центре суда сказали LIGA.net, что это был ответ секретарю СНБО Алексею Данилову, который назвал судебную власть "корпорацией" в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Данилов утверждал, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи". Он говорил, что судьи могут отложить, перенести, поднять, ускорить или замедлить любой вопрос.

Также секретарь СНБО утверждал, что в Украине абсолютно отсутствует анализ принятия судебных решений – и в одном решении могут быть зеркально противоположные интерпретации.

В меме, который в ответ опубликовал Верховный суд говорится, что СНБО хочет независимого суда, но вместо этого якобы нарушает судейскую независимость.

Данилов назвал "корпорацией" судебную систему. Верховный суд ответил ему мемом

Верховный суд также заявил, что любой орган власти или чиновник, который "публично и безосновательно критикует судебную власть", сознательно подрывает основы государственности, нарушает принцип разделения власти и подрывает усилия тысячи судей по восстановлению нарушенных прав человека.

Данилов назвал "корпорацией" судебную систему. Верховный суд ответил ему мемом

  • 14 июля 2021-го Кассационный админсуд Верховного суда отменил указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда. На Банковой заявили, что не признают это решение "в любом случае" и будут обжаловать его. ОП также обвинил Верховный суд в попытке подорвать судебную реформу.

Читайте также: "СНБО не проходит как "одобрямс". Интервью Данилова – за минуту

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судебная реформа снбо верховный суд Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 