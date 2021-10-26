Данилов назвал "корпорацией" судебную систему. Верховный суд ответил ему мемом

Верховный суд на своей странице в Facebook в форме мема обвинил Совет нацбезопасности и обороны в нарушении судейской независимости. В пресс-центре суда сказали LIGA.net, что это был ответ секретарю СНБО Алексею Данилову, который назвал судебную власть "корпорацией" в интервью РБК-Украина.

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Данилов утверждал, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи". Он говорил, что судьи могут отложить, перенести, поднять, ускорить или замедлить любой вопрос.

Также секретарь СНБО утверждал, что в Украине абсолютно отсутствует анализ принятия судебных решений – и в одном решении могут быть зеркально противоположные интерпретации.

В меме, который в ответ опубликовал Верховный суд говорится, что СНБО хочет независимого суда, но вместо этого якобы нарушает судейскую независимость.

Верховный суд также заявил, что любой орган власти или чиновник, который "публично и безосновательно критикует судебную власть", сознательно подрывает основы государственности, нарушает принцип разделения власти и подрывает усилия тысячи судей по восстановлению нарушенных прав человека.

14 июля 2021-го Кассационный админсуд Верховного суда отменил указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда. На Банковой заявили, что не признают это решение "в любом случае" и будут обжаловать его. ОП также обвинил Верховный суд в попытке подорвать судебную реформу.

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Марк Сировой

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