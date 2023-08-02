Данилов: Нет табу на удары по России оружием украинского производства

У Украины нет запрета на использование собственного вооружения по территории Российской Федерации, сообщил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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"А как у нас может быть табу, если страна-агрессор против нас развернула огромную военную кампанию. Если они убивают наших детей почти каждый день – какие должны быть табу?", – сказал он.

Данилов отметил, что у Украины есть договоренность с партнерами, что она не использует их оружие по территории РФ.

Это необходимо, чтобы партнеров не обвиняли якобы в причастности к войне России против Украины.

В то же время этот запрет не распространяется на оружие, которое разрабатывает украинский военно-промышленный комплекс, отметил секретарь СНБО.

"Я хочу сказать, что у нас есть определенные достижения в этом. И не все можно рассказывать, но по крайней мере то, что узнали представители CNN относительно морских дронов – ну это вообще вещи, которые имеет очень ограниченное количество стран", – сказал Данилов.

По его словам, такие разработки выполняют боевые задания на отлично.

Утром 24 июля 2023 года власти оккупантов и росСМИ сообщили об атаке дронов на столицу России Москву. В сети появились видео и фото с последствиями атаки.

Источники LIGA.net в спецслужбах сообщили, что налет беспилотников на Москву – это операция Главного управления разведки Минобороны.

в спецслужбах сообщили, что налет беспилотников на Москву – это операция Главного управления разведки Минобороны. Утром 30 июля в центре Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы. В то же время беспилотники попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

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