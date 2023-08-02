UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: Нет табу на удары по России оружием украинского производства

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 23:05
Данилов: Нет табу на удары по России оружием украинского производства - Фото
Алексей Данилов (Фото: Скриншот видео)

У Украины нет запрета на использование собственного вооружения по территории Российской Федерации, сообщил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"А как у нас может быть табу, если страна-агрессор против нас развернула огромную военную кампанию. Если они убивают наших детей почти каждый день – какие должны быть табу?", – сказал он.

Данилов отметил, что у Украины есть договоренность с партнерами, что она не использует их оружие по территории РФ.

Это необходимо, чтобы партнеров не обвиняли якобы в причастности к войне России против Украины.

В то же время этот запрет не распространяется на оружие, которое разрабатывает украинский военно-промышленный комплекс, отметил секретарь СНБО.

"Я хочу сказать, что у нас есть определенные достижения в этом. И не все можно рассказывать, но по крайней мере то, что узнали представители CNN относительно морских дронов – ну это вообще вещи, которые имеет очень ограниченное количество стран", – сказал Данилов.

По его словам, такие разработки выполняют боевые задания на отлично.

Читайте также: Данилов ответил Politico о правительстве после "гибели" Зеленского: Абсолютно некорректно

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 