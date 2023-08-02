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Данілов: Немає табу на удари по Росії зброєю українського виробництва

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 23:05
Данілов: Немає табу на удари по Росії зброєю українського виробництва - Фото
Олексій Данілов (Фото: Скриншот з відео)

В України немає заборони на використання власного озброєння по території Російської Федерації, повідомив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов. Про це він розповів в етері телемарафону.

"А як у нас може бути табу, якщо країна-агресор проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони вбивають наших дітей майже кожного дня – які мають бути табу?", – сказав він.

Данілов зазначив, що в України є домовленість з партнерами, що вона не використовує їхню зброю по території РФ.

Це необхідно, щоб партнерів не звинувачували нібито у причетності до війни Росії проти України.

Водночас ця заборона не розповсюджується на зброю, яку розробляє український військово-промисловий комплекс, зауважив секретар РНБО.

"Я хочу сказати, що у нас є певні здобутки в цьому. І не все можна розповідати, але принаймні те, що дізналися представники CNN щодо морських дронів — ну це взагалі речі, які має дуже обмежена кількість країн", – сказав Данілов.

За його словами, такі розробки виконують бойові завдання на відмінно.

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Артем Джеріпа
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