Данілов: Немає табу на удари по Росії зброєю українського виробництва

В України немає заборони на використання власного озброєння по території Російської Федерації, повідомив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов. Про це він розповів в етері телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"А як у нас може бути табу, якщо країна-агресор проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони вбивають наших дітей майже кожного дня – які мають бути табу?", – сказав він.

Данілов зазначив, що в України є домовленість з партнерами, що вона не використовує їхню зброю по території РФ.

Це необхідно, щоб партнерів не звинувачували нібито у причетності до війни Росії проти України.

Водночас ця заборона не розповсюджується на зброю, яку розробляє український військово-промисловий комплекс, зауважив секретар РНБО.

"Я хочу сказати, що у нас є певні здобутки в цьому. І не все можна розповідати, але принаймні те, що дізналися представники CNN щодо морських дронів — ну це взагалі речі, які має дуже обмежена кількість країн", – сказав Данілов.

За його словами, такі розробки виконують бойові завдання на відмінно.

Вранці 24 липня 2023 року влада окупантів і росЗМІ повідомили про атаку дронів на столицю Росії Москву. У мережі з'явилися відео та фото з наслідками атаки.

Джерела LIGA.net у спецслужбах повідомили, що наліт безпілотників на Москву – це операція Головного управління розвідки Міноборони.

у спецслужбах повідомили, що наліт безпілотників на Москву – це операція Головного управління розвідки Міноборони. Вранці 30 липня у центрі Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобам радіоелектронної боротьби. Водночас безпілотники влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

Читайте також: Данілов відповів Politico про уряд після "загибелі" Зеленського: Абсолютно некоректно

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.