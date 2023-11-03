UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов о политическом проекте Арестовича: У него антирейтинг 72%, даже у Порошенко меньше

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 09:36
Данилов о политическом проекте Арестовича: У него антирейтинг 72%, даже у Порошенко меньше - Фото
Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не верит в успех политического проекта экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича из-за высокого антирейтинга последнего. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, если говорить о каком-то политическом проекте Арестовича и его намерении идти на выборы, то "эти конструкции не работают". 

"Если посмотреть социологию, то можно увидеть, что его рейтинг с района 80% снизился до 72% недоверия. Куда с таким хламом вы претесь? Если у вас антирейтинг в 72%", — сказал Данилов.

Он отметил, что "даже" у пятого президента Петра Порошенко антирейтинг составляет 64%. 

  • Арестович с начала полномасштабного вторжения вернулся в команду Офиса президента, у него была должность внештатного советника. После российского удара 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепреубившей десятки мирных жителей, оккупанты вбросили, что "это ПВО ВСУ сбила нашу ракету – она отклонилась от траектории, упав на дом".
  • В тот же вечер Арестович "допустил" то же самое. Впоследствии он "извинился за серьезную ошибку в прямом эфире", а затем сообщил, что написал заявление об увольнении.
  • 17 января 2023-го Арестович был уволен с должности внештатного советника ОП.

Читайте также: Арестович захотел в президенты на фоне войны на выживание. Будут ли выборы – неизвестно

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Петр ПорошенковойнавыборысоциологияАлексей ДаниловАлексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 