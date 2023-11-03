Данилов о политическом проекте Арестовича: У него антирейтинг 72%, даже у Порошенко меньше

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не верит в успех политического проекта экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича из-за высокого антирейтинга последнего. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, если говорить о каком-то политическом проекте Арестовича и его намерении идти на выборы, то "эти конструкции не работают".

"Если посмотреть социологию, то можно увидеть, что его рейтинг с района 80% снизился до 72% недоверия. Куда с таким хламом вы претесь? Если у вас антирейтинг в 72%", — сказал Данилов.

Он отметил, что "даже" у пятого президента Петра Порошенко антирейтинг составляет 64%.

Арестович с начала полномасштабного вторжения вернулся в команду Офиса президента, у него была должность внештатного советника. После российского удара 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, убившей десятки мирных жителей, оккупанты вбросили, что "это ПВО ВСУ сбила нашу ракету – она отклонилась от траектории, упав на дом".

В тот же вечер Арестович "допустил" то же самое. Впоследствии он "извинился за серьезную ошибку в прямом эфире", а затем сообщил, что написал заявление об увольнении.

17 января 2023-го Арестович был уволен с должности внештатного советника ОП.

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