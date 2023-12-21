Данилов о снарядах для ВСУ: Скоро будут очень приятные новости по этому поводу

Секретарь СНБО объяснил, что в Украине над производством снарядов сейчас работают не только государственные предприятия, но и частные компании

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, что Украину в ближайшее время ждут "очень приятные новости" о производстве боеприпасов.

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"Вы знаете, что на сегодняшний день разворачивается производство и в странах-партнерах. Более того, я не могу много выдавать информации о том, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер: в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу", – сказал он.

Секретарь СНБО объяснил, что работают не только государственные предприятия, но и частные компании.

По его словам, компании понимают, что ближайшие 10-20 лет "мир будет находиться в турбулентности" и все, что касается военно-промышленного комплекса, будет необходимо на рынках.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов весной 2024 года.

6 декабря сообщалось, что страны ЕС смогли произвести около 480 000 боеприпасов к весне 2024 года для Украины из обещанного миллиона.

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