Данілов про снаряди для ЗСУ: Скоро будуть дуже приємні новини щодо цього
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону, що Україну найближчим часом чекають "дуже приємні новини" щодо виробництва боєприпасів.
"Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. До того ж я не можу багато видавати інформації стосовно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме щодо цього", – сказав він.
Секретар РНБО пояснив, що працюють не лише державні підприємства, а й приватні компанії.
За його словами, компанії розуміють, що найближчі 10−20 років "світ буде знаходиться в турбулентності" і все, що стосується військово-промислового комплексу, буде необхідним на ринках.
- 14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
- 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.
- 6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.
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