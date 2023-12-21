Данілов про снаряди для ЗСУ: Скоро будуть дуже приємні новини щодо цього

Секретар РНБО пояснив, що в Україні над виробництвом снарядів зараз працюють не лише державні підприємства, а й приватні компанії

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net)

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону, що Україну найближчим часом чекають "дуже приємні новини" щодо виробництва боєприпасів.

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"Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. До того ж я не можу багато видавати інформації стосовно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме щодо цього", – сказав він.

Секретар РНБО пояснив, що працюють не лише державні підприємства, а й приватні компанії.

За його словами, компанії розуміють, що найближчі 10−20 років "світ буде знаходиться в турбулентності" і все, що стосується військово-промислового комплексу, буде необхідним на ринках.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.

6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.

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