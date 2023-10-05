Данилов об украинцах в оккупации: Главное — сохранить жизнь. Радикализма не будет никакого

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что главная задача для жителей временно оккупированных территорий — сохранить свою жизнь. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, украинцы, которые сегодня оказались в оккупации, точно будут нужны стране для восстановления своих территорий.

Он отметил, что получение вражеских документов или какие-либо высказывания не имеют сейчас никакого значения.

"Потом будем разбираться, при каких обстоятельствах и для чего это было сказано. Не будет никакого радикализма, как кто-то начинает их пугать, что придут какие-то выдуманные "фашисты". Мы вернем все эти земли, и эти люди будут дома", — сказал Данилов.

Данилов заявил, что военно-промышленный комплекс Украины работает "на полную мощность".

Секретарь СНБО сообщил, что два его сына служат в рядах Вооруженных Сил Украины.

Россия никогда не перейдет на военные рельсы, это невозможно – Данилов.

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