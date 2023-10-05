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Данілов про українців в окупації: Головне — зберегти життя. Радикалізму не буде жодного

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05.10.2023, 09:27
Данілов про українців в окупації: Головне — зберегти життя. Радикалізму не буде жодного - Фото
Олексій Данілов (Фото: скриншот із відео)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що головне завдання для мешканців тимчасово окупованих територій – зберегти своє життя. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, українці, які сьогодні опинилися в окупації, точно будуть потрібні країні для відновлення своїх територій.
Він зазначив, що отримання ворожих документів чи будь-які висловлювання не мають зараз жодного значення.

"Потім розбиратимемося, за яких обставин і для чого це було сказано. Не буде жодного радикалізму, як хтось починає їх лякати, що прийдуть якісь вигадані "фашисти". Ми повернемо всі ці землі, і ці люди будуть вдома", — сказав Данілов.

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Дмитро Гриниченко
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РНБОвійнаокупаціяолексій данілов
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