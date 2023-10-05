Данілов про українців в окупації: Головне — зберегти життя. Радикалізму не буде жодного

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що головне завдання для мешканців тимчасово окупованих територій – зберегти своє життя. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, українці, які сьогодні опинилися в окупації, точно будуть потрібні країні для відновлення своїх територій.

Він зазначив, що отримання ворожих документів чи будь-які висловлювання не мають зараз жодного значення.

"Потім розбиратимемося, за яких обставин і для чого це було сказано. Не буде жодного радикалізму, як хтось починає їх лякати, що прийдуть якісь вигадані "фашисти". Ми повернемо всі ці землі, і ці люди будуть вдома", — сказав Данілов.

Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність".

Секретар РНБО повідомив, що два його сини служать у лавах Збройних Сил України.

Росія ніколи не перейде на військові рейки, це неможливо – Данілов.

Читайте також: Данілов: Україну можуть представляти Зеленський та ще троє осіб. Решта – це туристи

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.