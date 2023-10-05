Данілов про українців в окупації: Головне — зберегти життя. Радикалізму не буде жодного
05.10.2023, 09:27
Олексій Данілов (Фото: скриншот із відео)
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що головне завдання для мешканців тимчасово окупованих територій – зберегти своє життя. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, українці, які сьогодні опинилися в окупації, точно будуть потрібні країні для відновлення своїх територій.
Він зазначив, що отримання ворожих документів чи будь-які висловлювання не мають зараз жодного значення.
"Потім розбиратимемося, за яких обставин і для чого це було сказано. Не буде жодного радикалізму, як хтось починає їх лякати, що прийдуть якісь вигадані "фашисти". Ми повернемо всі ці землі, і ці люди будуть вдома", — сказав Данілов.
- Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність".
- Секретар РНБО повідомив, що два його сини служать у лавах Збройних Сил України.
- Росія ніколи не перейде на військові рейки, це неможливо – Данілов.
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