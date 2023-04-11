Данилов: Операции ВСУ — максимально секретная информация. Посвященные не общаются с CNN
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выразил сомнение в информации канала CNN о том, что Украина якобы изменила военные планы из-за утечки секретных документов США. Об этом он сообщил в интервью немецкому каналу ARD.
По его словам, он сомневается в достоверности информации о том, что обнародование американских документов повлияло на планы украинского наступления.
"Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что осведомитель, который был на связи с CNN, имел к этому какое-то отношение", — сказал Данилов.
Он отметил, что Украина находится в постоянном контакте с США, Британией, Германией, Польшей и другими ключевыми союзниками, но военные планы строго засекречены.
"Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто причастен и в каком направлении — это совершенно секретная информация. Если кто-то думает, что она у него есть, могу только поздравить. Но я не знаю, откуда они могли ее взять", — заявил секретарь СНБО.
- Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".
- Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.
- В слитых "документах" речь идет и о слежке американской разведки за Зеленским. В окружении украинского президента сказали, что "ничего удивительного в этом нет".
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