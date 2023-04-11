Данилов: Операции ВСУ — максимально секретная информация. Посвященные не общаются с CNN

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выразил сомнение в информации канала CNN о том, что Украина якобы изменила военные планы из-за утечки секретных документов США. Об этом он сообщил в интервью немецкому каналу ARD.

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По его словам, он сомневается в достоверности информации о том, что обнародование американских документов повлияло на планы украинского наступления.

"Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что осведомитель, который был на связи с CNN, имел к этому какое-то отношение", — сказал Данилов.

Он отметил, что Украина находится в постоянном контакте с США, Британией, Германией, Польшей и другими ключевыми союзниками, но военные планы строго засекречены.

"Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто причастен и в каком направлении — это совершенно секретная информация. Если кто-то думает, что она у него есть, могу только поздравить. Но я не знаю, откуда они могли ее взять", — заявил секретарь СНБО.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT . 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают , что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет

Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".

Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.

В слитых "документах" речь идет и о слежке американской разведки за Зеленским. В окружении украинского президента сказали, что "ничего удивительного в этом нет".

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Дмитро Гриниченко

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