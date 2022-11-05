Данилов ответил Симоньян: Наши Оксаны будут плевать на могилы ваших мужчин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на сообщение российской пропагандистки Маргариты Симоньян, в котором она прогнозирует налаживание отношений между россиянами и украинцами.

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Симоньян считает, что когда-нибудь российские "мужчины снова будут сворачивать шеи, заглядывая на чернобровых Оксан" в Киеве.

Но Данилов прогнозирует, что все будет совсем иначе: Украина победит, а Россия начнет "разлетаться кровавыми кусками".

"Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать со свернутыми шеями или без них", – говорится в Facebook Данилова.

Секретарь СНБО считает, что после поражения в войне против Украины Россия погрузится "в мрак, хаос и настоящую, не придуманную Симоньян гражданскую войну", по итогам которой сожмется "до природного состояния в пределах Московии".

Данилов еще до начала полномасштабной войны прогнозировал, что Россия распадется еще при жизни нынешнего поколения.

В последнее время он начал говорить, что распад России уже начался и ВСУ поможет ему завершиться.

Андрій Водяний

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