UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов ответил Симоньян: Наши Оксаны будут плевать на могилы ваших мужчин

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 10:28
Данилов ответил Симоньян: Наши Оксаны будут плевать на могилы ваших мужчин - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на сообщение российской пропагандистки Маргариты Симоньян, в котором она прогнозирует налаживание отношений между россиянами и украинцами.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Симоньян считает, что когда-нибудь российские "мужчины снова будут сворачивать шеи, заглядывая на чернобровых Оксан" в Киеве.

Но Данилов прогнозирует, что все будет совсем иначе: Украина победит, а Россия начнет "разлетаться кровавыми кусками".

"Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать со свернутыми шеями или без них", – говорится в Facebook Данилова.

Секретарь СНБО считает, что после поражения в войне против Украины Россия погрузится "в мрак, хаос и настоящую, не придуманную Симоньян гражданскую войну", по итогам которой сожмется "до природного состояния в пределах Московии".

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Маргарита Симоньян война снбо Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 