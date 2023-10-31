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Данилов ответил Time: У нас не уменьшается число людей в секторе безопасности и обороны

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 18:15
Данилов ответил Time: У нас не уменьшается число людей в секторе безопасности и обороны - Фото
Алексей Данилов (Скриншот по видео)

Число людей в секторе безопасности и обороны Украины не уменьшается, процесс мобилизации продолжается с начала полномасштабного вторжения РФ, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде, отвечая на статью обозревателя Time Саймона Шустера.

В статье автор пишет, якобы "один из близких помощников Зеленского" сказал ему, что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, то "у нас не будет людей, чтобы его использовать".

Данилов ответил, что процесс мобилизации продолжается с 24 февраля 2022 года.

"То, что касается призыва, у нас не уменьшается количество людей, которое находится в секторе безопасности и обороны. Как бы кому ни хотелось. Будут ли проблемы? Этот вопрос только может возникать со временем. Насколько они будут велики, насколько они будут влиять на те или иные вещи – давайте будем смотреть", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, война в конце февраля – начале марта 2022 года, и идущая сегодня война имеют "огромное отличие".

"Применение средств поражения, ну и много других вещей, наличие современной техники у наших войск, современных средств поражения — это совсем другие сегодня происходят процессы. Обучение за рубежом, ну и много, много других вещей, которых у нас не было до 24 февраля. И не было в промежутке после 24 февраля 2022 года до, условно говоря, сентября 2022 года. Мы находимся в других условиях, просто в других условиях войны, и война разная сейчас", – пояснил Данилов.

  • Секретарь СНБО ответил, что у президента Владимира Зеленского есть только одна помощница, большая проблема, когда СМИ "дают" людям должности, к которым те не имеют отношения.
  • Глава Минцифры заявил, что в Украине планируют ввести систему "смартмобилизации" – пилотный проект должны запустить через месяц-два.
  • В ВСУ призвали военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.

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Артём Джерипа
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