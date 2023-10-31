Данілов відповів Time: У нас не зменшується кількість людей у секторі безпеки й оборони

Кількість людей у секторі безпеки й оборони України не зменшується, процес мобілізації триває з початку повномасштабного вторгнення РФ, заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді, відповідаючи на статтю оглядача Time Саймона Шустера.

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У статті автор пише, нібито "один із близьких помічників Зеленського" сказав йому, що навіть якщо США та їхні союзники нададуть всю обіцяну ними зброю, то "у нас не буде людей, щоб її використати".

Данілов відповів, що процес мобілізації триває з 24 лютого 2022 року.

"Те, що стосується призову, у нас не зменшується кількість людей, які перебувають у секторі безпеки й оборони. Як би кому не хотілося. Чи будуть проблеми? Це питання тільки може виникати з часом. Наскільки вони будуть великі, наскільки вони будуть впливати на ті чи інші речі — давайте будемо дивитися", – сказав секретар РНБО.

За його словами, війна в кінці лютого – на початку березня 2022 року, і війна, яка йде сьогодні мають "величезну відмінність".

"Застосування засобів ураження, ну і багато-багато інших речей, наявність сучасної техніки у наших військ, сучасних засобів ураження — це зовсім інші сьогодні відбуваються процеси. Навчання за кордоном, ну і багато, багато інших речей, яких у нас не було до 24 лютого. І не було в проміжку після 24 лютого 2022 року до, умовно кажучи, вересня 2022 року. Ми перебуваємо в інших умовах, просто в інших умовах війни, і війна різна зараз", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО відповів, що у президента Володимира Зеленського є лише одна помічниця, велика проблема, коли ЗМІ "дають" людям посади, до яких ті не мають стосунку.

Глава Мінцифри заявив, що в Україні планують запровадити систему "смартмобілізації" — пілотний проєкт мають запустити через місяць-два.

У ЗСУ закликали військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

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