Time цитує "помічників Зеленського". Данілов: У нього лише одна помічниця - хто вона

У президента Володимира Зеленського є лише одна помічниця, велика проблема, коли ЗМІ "дають" людям посади, до яких ті не мають стосунку, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді, реагуючи на статтю оглядача Time Саймона Шустера.

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У матеріалі автор заявляє, нібито "один із близьких помічників Зеленського" сказав йому, що навіть якщо США та їхні союзники нададуть всю обіцяну ними зброю, то "у нас не буде людей, щоб її використати".

"Давайте ми будемо говорити, що у президента нашої країни немає помічників. І у нас є велика проблема, коли ЗМІ людям, які не мають ніякого відношення до тих чи інших посад, не мають відношення до тих чи інших речей, починають їм давати якісь звання. Чи то радників поза штатом, і [ЗМІ] не дають, що вони радники поза штатом, а вони вже представляються, що вони там помічники президента нашого, і багато інших таких речей", – відповів Данілов.

Він наголосив, що не розуміє, про яких помічників Зеленського йдеться, оскільки у президента є одна помічниця – Марія, котра "допомагає йому з перших днів його президентства".

"Так, це помічник президента, більше я не знаю, щоб у президента були помічники", – сказав секретар РНБО.

Ймовірно, йдеться про Марію Левченко – помічницю Зеленського, котра з 21 грудня 2021 року працює на посаді заступниці керівника Кабінету президента – керівника забезпечення президента.

Левченко є дружиною ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Його звільнили після публікації скандальних відео, на яких він лаявся на патрульних поліцейських.

Слідство.Інфо писало, що Левченко офіційно працевлаштували через п'ять днів після виходу розслідування, згідно з яким вона разом із чоловіком живе в одному будинку з начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

Журналіст Юрій Бутусов також стверджував, що влітку 2020-го вона була присутня на нараді в Офісі президента, після якої було зірвано спецоперацію із затримання найманців ПВК Вагнера.

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