UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Time цитирует "помощников Зеленского". Данилов: У него только одна помощница - кто она

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 17:30
Time цитирует
Алексей Данилов (Скриншот из видео)

У президента Владимира Зеленского есть только одна помощница, большая проблема, когда СМИ "дают" людям должности, к которым те не имеют отношения, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде, реагируя на статью обозревателя Time Саймона Шустера.

В материале автор заявляет, якобы "один из близких помощников Зеленского" сказал ему, что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, то "у нас не будет людей, чтобы его использовать".

"Давайте мы будем говорить, что у президента нашей страны нет помощников. И у нас есть большая проблема, когда СМИ людям, не имеющим никакого отношения к тем или иным должностям, не имеющим отношения к тем или иным вещам, начинают им давать какие-то звания. Будь то советников вне штата, и [СМИ] не дают, что они советники вне штата, а они уже представляются, что они там помощники президента нашего, и многие другие такие вещи", – ответил Данилов.

Он подчеркнул, что не понимает, о каких помощниках Зеленского идет речь, поскольку у президента есть одна помощница – Мария, которая "помогает ему с первых дней его президентства".

"Да, это помощник президента, больше я не знаю, чтобы у президента были помощники", – сказал секретарь СНБО.

Вероятно, речь идет о Марии Левченко – помощнице Зеленского, которая с 21 декабря 2021 года работает на должности заместителя руководителя Кабинета президента – руководителя обеспечения президента.

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийtimeпомощникАлексей Даниловмария левченко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 