Time цитирует "помощников Зеленского". Данилов: У него только одна помощница - кто она

У президента Владимира Зеленского есть только одна помощница, большая проблема, когда СМИ "дают" людям должности, к которым те не имеют отношения, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде, реагируя на статью обозревателя Time Саймона Шустера.

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В материале автор заявляет, якобы "один из близких помощников Зеленского" сказал ему, что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, то "у нас не будет людей, чтобы его использовать".

"Давайте мы будем говорить, что у президента нашей страны нет помощников. И у нас есть большая проблема, когда СМИ людям, не имеющим никакого отношения к тем или иным должностям, не имеющим отношения к тем или иным вещам, начинают им давать какие-то звания. Будь то советников вне штата, и [СМИ] не дают, что они советники вне штата, а они уже представляются, что они там помощники президента нашего, и многие другие такие вещи", – ответил Данилов.

Он подчеркнул, что не понимает, о каких помощниках Зеленского идет речь, поскольку у президента есть одна помощница – Мария, которая "помогает ему с первых дней его президентства".

"Да, это помощник президента, больше я не знаю, чтобы у президента были помощники", – сказал секретарь СНБО.

Вероятно, речь идет о Марии Левченко – помощнице Зеленского, которая с 21 декабря 2021 года работает на должности заместителя руководителя Кабинета президента – руководителя обеспечения президента.

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