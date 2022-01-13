Помощницу Зеленского Левченко официально трудоустроили на Банковой

Помощница президента Владимира Зеленского Мария Левченко теперь официально трудоустроена в Офисе президента. Об этом сообщает Слідство.інфо.

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В пресс-службе ОП письменно ответили журналистам, что 21 декабря 2021 года Левченко была назначена на должность заместителя руководителя Кабинета президента – руководителя обеспечения президента.

Левченко является женой экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили. Его уволили после публикации скандальных видео, на которых он ругался на патрульных полицейских.

Журналисты отмечают, что Левченко официально трудоустроили через пять дней после выхода расследования, в котором говорилось, что она вместе с Гогилашвили живет в одном доме с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым.

Журналист Юрий Бутусов также утверждал, что летом 2020-го она присутствовала на совещании в Офисе президента, после которого была сорвана спецоперация по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

28 декабря Госбюро расследований открыло два уголовных дела против Гогилашвили, супруга Левченко.

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Марк Сировой

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