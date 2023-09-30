Данилов: Россия била по месту производства ракет в Украине. Мощности вывезли за границу

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что часть производства украинских ракет вынесена за границу. Об этом он сообщил в эфире Украинского радио.

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По его словам, враг бил по месту производства ракет в Украине, а поэтому предприятие пришлось перенести за пределы страны.

"Этот удар уже произошел давно и потому мы, понимая, что россияне знают дислокацию определенных объектов еще со времен СССР, заранее сделали определенные шаги для того, чтобы сделать их невозможными. Это не влияет глобально на ракетную программу", — сказал Данилов.

Он отметил, что за границей россияне не достанут украинское производство.

Также чиновник заявил, что оккупанты активизировали удары по энергетической инфраструктуре.

14 сентября 2023 года прошла операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Как выглядели позиции "Триумфа" в Крыму до и после прилетов – спутниковые фото.

Атака была похожа на атаку 23 августа на позицию С-400 оккупантов в районе Оленевки на мысе Тарханкут.

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