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Данилов: Россия била по месту производства ракет в Украине. Мощности вывезли за границу

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 07:18
Данилов: Россия била по месту производства ракет в Украине. Мощности вывезли за границу - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что часть производства украинских ракет вынесена за границу. Об этом он сообщил в эфире Украинского радио.

По его словам, враг бил по месту производства ракет в Украине, а поэтому предприятие пришлось перенести за пределы страны. 

"Этот удар уже произошел давно и потому мы, понимая, что россияне знают дислокацию определенных объектов еще со времен СССР, заранее сделали определенные шаги для того, чтобы сделать их невозможными. Это не влияет глобально на ракетную программу", — сказал Данилов.

Он отметил, что за границей россияне не достанут украинское производство. 

Также чиновник заявил, что оккупанты активизировали удары по энергетической инфраструктуре. 

  • 14 сентября 2023 года прошла операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун". 
  • Как выглядели позиции "Триумфа" в Крыму до и после прилетов – спутниковые фото.
  • Атака была похожа на атаку 23 августа на позицию С-400 оккупантов в районе Оленевки на мысе Тарханкут.

Смотрите видео: "Стоим тут, как дебилы". В Евпатории сняли атаку дронов и Нептуна на С400 россиян

Дмитрий Гриниченко
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