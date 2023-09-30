Данілов: Росія била по місцю виробництва ракет в Україні. Потужності вивезли за кордон
30.09.2023, 07:18
Олексій Данілов (Фото: ОП)
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що частину виробництва українських ракет винесено за кордон. Про це він повідомив в ефірі Українського радіо.
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За його словами, ворог бив по місцю виробництва ракет в Україні, а тому підприємство довелося перенести за межі країни.
"Цей удар вже відбувся давно і тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об'єктів ще з часів СРСР, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну програму", — сказав Данілов.
Він зазначив, що за кордоном росіяни не дістануть українське виробництво.
Також чиновник заявив, що окупанти активізували удари по енергетичній інфраструктурі.
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