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Данілов: Росія била по місцю виробництва ракет в Україні. Потужності вивезли за кордон

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 07:18
Данілов: Росія била по місцю виробництва ракет в Україні. Потужності вивезли за кордон - Фото
Олексій Данілов (Фото: ОП)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що частину виробництва українських ракет винесено за кордон. Про це він повідомив в ефірі Українського радіо.

За його словами, ворог бив по місцю виробництва ракет в Україні, а тому підприємство довелося перенести за межі країни.

"Цей удар вже відбувся давно і тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об'єктів ще з часів СРСР, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну програму", — сказав Данілов.

Він зазначив, що за кордоном росіяни не дістануть українське виробництво.

Також чиновник заявив, що окупанти активізували удари по енергетичній інфраструктурі.

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Дмитро Гриниченко
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