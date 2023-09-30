Данілов: Росія била по місцю виробництва ракет в Україні. Потужності вивезли за кордон

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що частину виробництва українських ракет винесено за кордон. Про це він повідомив в ефірі Українського радіо.

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За його словами, ворог бив по місцю виробництва ракет в Україні, а тому підприємство довелося перенести за межі країни.

"Цей удар вже відбувся давно і тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об'єктів ще з часів СРСР, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну програму", — сказав Данілов.

Він зазначив, що за кордоном росіяни не дістануть українське виробництво.

Також чиновник заявив, що окупанти активізували удари по енергетичній інфраструктурі.

14 вересня 2023 року пройшла операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

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Атака була схожа на атаку 23 серпня на позицію С-400 окупантів у районі Оленівки на мисі Тарханкут.

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