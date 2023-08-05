Данилов: Российские цели – лучший полигон для украинского оружия и его рекламы в мире

Работа по российским целям – лучший полигон для украинского оружия и его рекламы в мире. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

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Секретарь СНБО отметил, что с каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы – более опытными, боевое слаживание – более эффективным, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики.

"Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских утрат", – написал Данилов.

Он добавил, что украинский военно-промышленный комплекс, несомненно, станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание.

"Российские цели – лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения", – заявил секретарь СНБО.

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