Данилов: Российские цели – лучший полигон для украинского оружия и его рекламы в мире
Работа по российским целям – лучший полигон для украинского оружия и его рекламы в мире. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.
Секретарь СНБО отметил, что с каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы – более опытными, боевое слаживание – более эффективным, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики.
"Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских утрат", – написал Данилов.
Он добавил, что украинский военно-промышленный комплекс, несомненно, станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание.
"Российские цели – лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения", – заявил секретарь СНБО.
- В ночь на 17 июля произошла атака на Крымский мост.
- Утром 4 августа прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ – СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк".
- Ночью 5 августа возле Крымского моста был атакован и поврежден российский танкер SIG, который обеспечивал оккупантов топливом.
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