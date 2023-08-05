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Данілов: Російські цілі – найкращий полігон для української зброї та її реклами у світі

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 14:51
Данілов: Російські цілі – найкращий полігон для української зброї та її реклами у світі - Фото
Олексій Данілов (Фото: ОП)

Робота по російських цілях – найкращий полігон для української зброї та її реклами у світі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter.

Секретар РНБО зазначив, що з кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають дедалі точнішими, оператори – досвідченішими, бойове злагодження – ефективнішим, а виробники набувають можливості удосконалювати тактико-технічні характеристики.

"Серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Далі – розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат", – написав Данілов.

Він додав, що український військово-промисловий комплекс, безперечно, стане одним з основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування.

"Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому рівні озброєння", – заявив секретар РНБО.

Читайте також: "Для України є ще багато цілей". Що дає атака на Новоросійськ та корабель ВМС РФ

Наталія Медведєва
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війнаолексій даніловдронморські дрони
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