Данілов: Російські цілі – найкращий полігон для української зброї та її реклами у світі
Робота по російських цілях – найкращий полігон для української зброї та її реклами у світі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter.
Секретар РНБО зазначив, що з кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають дедалі точнішими, оператори – досвідченішими, бойове злагодження – ефективнішим, а виробники набувають можливості удосконалювати тактико-технічні характеристики.
"Серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Далі – розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат", – написав Данілов.
Він додав, що український військово-промисловий комплекс, безперечно, стане одним з основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування.
"Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому рівні озброєння", – заявив секретар РНБО.
- У ніч проти 17 липня сталася атака на Кримський міст.
- Вранці 4 серпня пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ – СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорский горняк".
- Вночі 5 серпня біля Кримського мосту було атаковано та пошкоджено російський танкер SIG, який забезпечував окупантів паливом.
Читайте також: "Для України є ще багато цілей". Що дає атака на Новоросійськ та корабель ВМС РФ
Коментарі