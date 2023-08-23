Данилов – Триеру, жалеющему россиян: Трагедия, когда художник становится на сторону палача

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил эпатажному датскому режиссеру Ларсу фон Триеру, упрекнувшему правительство своей страны в решении о передаче Украине истребителей F-16, и пожалел в связи с этим россиян. По словам Данилова, "когда художник становится на сторону палача – это трагедия".

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"Война – это не кино, где актеры играют жизнь и смерть. За каждым живым российским террористом стоит мертвый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник становится на сторону палача", – написал секретарь СНБО.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 истребителей F-16, о которых долго просил Киев и Воздушные силы.

Вчера, 22 августа, Триер обратился к президенту Зеленскому, диктатору Путину и премьеру Дании Фредериксен со словами "Жизнь россиян тоже имеют значение!".

Данилов, обращаясь к режиссеру, заявил, что "война – это не кино, где актеры играют жизнь и смерть", посоветовав Триеру поставить себя на место украинцев.

"Представьте, что российская ракета ежедневно прилетает в Ваш город, что Вашего отца или мать убили, внука вывезли в Россию, а жену изнасиловал российский мародер перед тем, как поджечь Ваш дом. В этом случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты – реальной, а не выдуманной жизни", – высказался секретарь СНБО.

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил Министр обороны Дании.

Министр обороны Резников заявил, что Украина получит F-16 через шесть-семь месяцев.

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