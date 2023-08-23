UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов – Триеру, жалеющему россиян: Трагедия, когда художник становится на сторону палача

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 12:50
Данилов – Триеру, жалеющему россиян: Трагедия, когда художник становится на сторону палача - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил эпатажному датскому режиссеру Ларсу фон Триеру, упрекнувшему правительство своей страны в решении о передаче Украине истребителей F-16, и пожалел в связи с этим россиян. По словам Данилова, "когда художник становится на сторону палача – это трагедия".

"Война – это не кино, где актеры играют жизнь и смерть. За каждым живым российским террористом стоит мертвый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник становится на сторону палача", – написал секретарь СНБО.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 истребителей F-16, о которых долго просил Киев и Воздушные силы.

Вчера, 22 августа, Триер обратился к президенту Зеленскому, диктатору Путину и премьеру Дании Фредериксен со словами "Жизнь россиян тоже имеют значение!".

Данилов, обращаясь к режиссеру, заявил, что "война – это не кино, где актеры играют жизнь и смерть", посоветовав Триеру поставить себя на место украинцев.

"Представьте, что российская ракета ежедневно прилетает в Ваш город, что Вашего отца или мать убили, внука вывезли в Россию, а жену изнасиловал российский мародер перед тем, как поджечь Ваш дом. В этом случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты – реальной, а не выдуманной жизни", – высказался секретарь СНБО.

  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил Министр обороны Дании.
  • Министр обороны Резников заявил, что Украина получит F-16 через шесть-семь месяцев.

Читайте также: ВСУ нужно 128 истребителей, чтобы рассредоточить, реагировать и наносить удары – Игнат

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавиацияf-16Ларс фон ТриерАлексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 