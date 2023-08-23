Данілов – Трієру, який пожалів росіян: Коли митець стає на бік ката – це трагедія

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів епатажному данському режисеру Ларсу фон Трієру, який дорікнув уряду своєї країни щодо рішення про передання Україні винищувачів F-16, і пожалів росіян. За словами Данілова, "коли митець стає на бік ката – це трагедія".

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"Війна – це не кіно, де актори грають життя і смерть. За кожним живим російським терористом стоїть мертвий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець стає на бік ката", – написав секретар РНБО.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 винищувачів F-16, про які тривалий час просив Київ та Повітряні сили.

Вчора, 22 серпня, Трієр звернувся до президента Зеленського, диктатора Путіна та прем'єрки Данії Фредеріксен зі словами "Життя росіян теж мають значення!".

Данілов, звертаючись до режисера, заявив, що "війна – це не кіно, де актори грають життя та смерть", порадивши Трієру поставити себе на місце українців.

"Уявіть, що російська ракета щодня прилітає до Вашого міста, що Вашого батька чи матір вбили, онука вивезли до Росії, а дружину зґвалтував російський мародер перед тим, як підпалити Ваш будинок. У цьому випадку абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис – реального, а не вигаданого життя", – висловився секретар РНБО.

Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії.

Міністр оборони Резніков заявив, що Україна отримає F-16 за шість-сім місяців.

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