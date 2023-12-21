Данилов: В январе должно быть положительное решение Конгресса о помощи Украине

Секретарь СНБО призвал не делать из этой ситуации (паузы в финансировании. – Ред.) трагедии и не успокаивать украинцев заявлениями

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, что США будут так или иначе помогать Украине, несмотря на задержку дополнительного финансирования от Конгресса.

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"Поддержка от Соединенных Штатов была, есть, и, я уверен, будет. Соединенные Штаты будут выполнять взятое на себя обязательство по поводу помощи нашей стране. Это не просто пустые слова, вы сами знаете, что уже многое сделано", – высказался Данилов.

По его мнению, американские союзники в Конгрессе рассмотрят вопрос дополнительного финансирования для Украины и безопасности границ уже в январе.

Секретарь СНБО призвал не делать из этой ситуации (паузы в финансировании. – Ред.) трагедии и не успокаивать украинцев заявлениями.

"Успокаивать надо маленьких и больных, а со взрослыми надо по-взрослому разговаривать. <...> Еще раз подчеркиваю, что в январе этот вопрос должен быть на повестке дня в США, и мы будем иметь положительный результат", – резюмировал он.

Вчера на брифинге спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом также надеется на согласование финансирования для Украины в начале января.

6 декабря 2023 года Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине, – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

13 декабря сообщалось, что некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" уйти на каникулы.

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