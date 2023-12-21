Данілов: У січні має бути позитивне рішення Конгресу щодо допомоги Україні

Секретар РНБО закликав не робити з цієї ситуації (паузи у фінансуванні. – Ред.) трагедії та не заспокоювати українців заявами

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net)

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону, що США так чи інакше допомагатимуть Україні, попри затримку додаткового фінансування від Конгресу.

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"Підтримка від Сполучених Штатів була, є, і, я впевнений, буде. Сполучені Штати будуть виконувати взяте на себе зобов'язання відносно допомоги нашій країні. Це не просто пусті слова, ви самі знаєте, що вже багато чого зроблено", – висловився Данілов.

На його думку, американські союзники в Конгресі розглянуть питання додаткового фінансування для України та безпеки кордонів вже в січні.

Секретар РНБО закликав не робити з цієї ситуації (паузи у фінансуванні. – Ред.) трагедії та не заспокоювати українців заявами.

"Заспокоювати треба малих та хворих, а з дорослими треба по-дорослому розмовляти. <...> Ще раз наголошую, що у січні це питання має бути на порядку денному у США, і ми будемо мати позитивний результат", – резюмував він.

Вчора на брифінгу речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім також сподівається на погодження фінансування для України на початку січня.

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні, – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

13 грудня повідомлялося, що деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня та довести до пуття питання про додаткове фінансування для України та безпеку кордонів США, а не "бездумно" піти на канікули.

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