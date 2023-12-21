Данілов: У січні має бути позитивне рішення Конгресу щодо допомоги Україні
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону, що США так чи інакше допомагатимуть Україні, попри затримку додаткового фінансування від Конгресу.
"Підтримка від Сполучених Штатів була, є, і, я впевнений, буде. Сполучені Штати будуть виконувати взяте на себе зобов'язання відносно допомоги нашій країні. Це не просто пусті слова, ви самі знаєте, що вже багато чого зроблено", – висловився Данілов.
На його думку, американські союзники в Конгресі розглянуть питання додаткового фінансування для України та безпеки кордонів вже в січні.
Секретар РНБО закликав не робити з цієї ситуації (паузи у фінансуванні. – Ред.) трагедії та не заспокоювати українців заявами.
"Заспокоювати треба малих та хворих, а з дорослими треба по-дорослому розмовляти. <...> Ще раз наголошую, що у січні це питання має бути на порядку денному у США, і ми будемо мати позитивний результат", – резюмував він.
Вчора на брифінгу речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім також сподівається на погодження фінансування для України на початку січня.
- 6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні, – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.
- У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.
- 13 грудня повідомлялося, що деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня та довести до пуття питання про додаткове фінансування для України та безпеку кордонів США, а не "бездумно" піти на канікули.
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