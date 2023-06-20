Данилов: ВСУ не ведут наступление мясными штурмами. Это прерогатива Пригожина и Герасимова

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные Силы Украины стараются максимально беречь людей в наступлении. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне концентрируют дополнительные силы на юге и выстраивают как минимум трехуровневую систему фортификации с "беспрецедентным" по масштабам минирование территорий.

Он отметил, что цель врага — не допустить перерезания сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.

Данилов заявил, что Силы обороны постепенно продвигаются вперед в рамках целей, определенных командованием.

"Одним из главных приоритетов является сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения. Мясные штурмы — это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны", — резюмировал секретарь СНБО.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.