Данилов: ВСУ не ведут наступление мясными штурмами. Это прерогатива Пригожина и Герасимова
20.06.2023, 19:10
Алексей Данилов (Фото: СНБО)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные Силы Украины стараются максимально беречь людей в наступлении. Об этом он написал в Facebook.
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По его словам, россияне концентрируют дополнительные силы на юге и выстраивают как минимум трехуровневую систему фортификации с "беспрецедентным" по масштабам минирование территорий.
Он отметил, что цель врага — не допустить перерезания сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.
Данилов заявил, что Силы обороны постепенно продвигаются вперед в рамках целей, определенных командованием.
"Одним из главных приоритетов является сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения. Мясные штурмы — это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны", — резюмировал секретарь СНБО.
- 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
- 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
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