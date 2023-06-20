Данілов: ЗСУ не ведуть наступ м'ясними штурмами. Це прерогатива Пригожина та Герасимова
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України намагаються максимально берегти людей у наступі. Про це він написав у Facebook.
За його словами, росіяни концентрують додаткові сили на півдні та вибудовують як мінімум трирівневу систему фортифікації з "безпрецедентним" за масштабами мінування територій.
Він зазначив, що ціль ворога — не допустити перерізання сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму.
Данілов заявив, що Сили оборони поступово просуваються вперед у рамках цілей, визначених командуванням.
"Одним із головних пріоритетів є збереження життя військовослужбовців та цивільного населення. М'ясні штурми — це російська прерогатива пригожинсько-герасимівського стилю ведення війни", — резюмував секретар РНБО.
- 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
- Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
- 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
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