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Данілов: ЗСУ не ведуть наступ м'ясними штурмами. Це прерогатива Пригожина та Герасимова

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 19:10
Данілов: ЗСУ не ведуть наступ м'ясними штурмами. Це прерогатива Пригожина та Герасимова - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України намагаються максимально берегти людей у наступі. Про це він написав у Facebook.

За його словами, росіяни концентрують додаткові сили на півдні та вибудовують як мінімум трирівневу систему фортифікації з "безпрецедентним" за масштабами мінування територій.

Він зазначив, що ціль ворога — не допустити перерізання сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму.

Данілов заявив, що Сили оборони поступово просуваються вперед у рамках цілей, визначених командуванням.

"Одним із головних пріоритетів є збереження життя військовослужбовців та цивільного населення. М'ясні штурми — це російська прерогатива пригожинсько-герасимівського стилю ведення війни", — резюмував секретар РНБО.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Дмитро Гриниченко
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