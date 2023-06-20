Данілов: ЗСУ не ведуть наступ м'ясними штурмами. Це прерогатива Пригожина та Герасимова

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України намагаються максимально берегти людей у наступі. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, росіяни концентрують додаткові сили на півдні та вибудовують як мінімум трирівневу систему фортифікації з "безпрецедентним" за масштабами мінування територій.

Він зазначив, що ціль ворога — не допустити перерізання сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму.

Данілов заявив, що Сили оборони поступово просуваються вперед у рамках цілей, визначених командуванням.

"Одним із головних пріоритетів є збереження життя військовослужбовців та цивільного населення. М'ясні штурми — це російська прерогатива пригожинсько-герасимівського стилю ведення війни", — резюмував секретар РНБО.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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