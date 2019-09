Данилюк прокомментировал отставку Волкера

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк поблагодарил подавшего сегодня в отставку специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера за его усилия по поддержке Украины. Об этом Данилюк написал в Twitter.

"Высоко ценю усилия и компетентность спецпредставителя по Украине - настоящий друг Украины. Благодарю за приверженность принципам и преданное служение отношениям между Украиной и США", - заявил Данилюк.

Highly appreciate efforts and competence @SpecRepUkraine - true #UA friend.

Grateful for adherence to principles & devoted service to Ukrainian American relations. @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/caG0Ew385i