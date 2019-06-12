Данилюк с Бакановым поговорили о контрабанде и терактах

Александр Данилюк (фото - president.gov.ua)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк посовещался с и.о. главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым: говорили об угрозах стране. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Речь шла о необходимости:

- усиления борьбы с контрабандой;

- активизации противодействия СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию на востоке и юге.

Иван Баканов (скриншот из видеозаписи):

Баканов с Данилюком обсудили вопросы предупреждения терактов на объектах критической инфраструктуры.

"Определены общие шаги в этом направлении", - без каких-либо подробностей резюмировала пресс-служба СНБО.

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