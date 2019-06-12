Данилюк с Бакановым поговорили о контрабанде и терактах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк посовещался с и.о. главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым: говорили об угрозах стране. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
Речь шла о необходимости:
- усиления борьбы с контрабандой;
- активизации противодействия СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию на востоке и юге.
Иван Баканов (скриншот из видеозаписи):
Баканов с Данилюком обсудили вопросы предупреждения терактов на объектах критической инфраструктуры.
"Определены общие шаги в этом направлении", - без каких-либо подробностей резюмировала пресс-служба СНБО.
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