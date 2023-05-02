Дания выделила Украине военную помощь еще на $250 млн

Дания выделила $250 млн Украине на поставки военной техники и финансовую поддержку. Об этом заявил глава Минобороны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Reuters.

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Поульсен заявил, что правительство Дании направляет Украине 1,7 млрд датских крон (около $250 млн) в виде финансовой помощи и поставок военной техники.

Он также сообщил, что с начала 2024 года Дания сократит военное присутствие в Ираке и вместо этого предложит в состав сил НАТО батальон для защиты стран Балтии. Подразделение, как предполагается, будет дислоцировано в Латвии в режиме ротации с силами других стран НАТО.

В начале апреля Копенгаген сообщал, что Украина в ближайшие недели получит от Дании 19 гаубиц Caesar, обучение их экипажей уже закончено.

20 апреля Дания заявила, что в сотрудничестве с Нидерландами отправит Украине 14 танков Leopard 2 в начале 2024 года.

28 апреля министр обороны Алексей Резников сообщил, что Дания передала Украине первые САУ Caesar.

Сергій Бережний

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