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Дания выделила Украине военную помощь еще на $250 млн

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 17:13
Дания выделила Украине военную помощь еще на $250 млн - Фото
Троэльс Лунд Поульсен (Фото - EPA)

Дания выделила $250 млн Украине на поставки военной техники и финансовую поддержку. Об этом заявил глава Минобороны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Reuters.

Поульсен заявил, что правительство Дании направляет Украине 1,7 млрд датских крон (около $250 млн) в виде финансовой помощи и поставок военной техники. 

Он также сообщил, что с начала 2024 года Дания сократит военное присутствие в Ираке и вместо этого предложит в состав сил НАТО батальон для защиты стран Балтии. Подразделение, как предполагается, будет дислоцировано в Латвии в режиме ротации с силами других стран НАТО.

Сергій Бережний
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война дания военная помощь Троэльс Лунд Поульсен
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