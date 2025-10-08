Defense Express: Украина может получить от Бельгии дополнительные F-16 в 2026 году

В Бельгию прибыли новые истребители F-35, что позволит отправить старую версию F-16 в Украину, предполагают журналисты

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Украина может получить от Бельгии дополнительные F-16, поскольку в страну прибыли первые истребители пятого поколения F-35 на замену старым. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что новые бельгийские самолеты прибыли на авиабазу "Флорен", где в дальнейшем поступят на вооружение 1-й эскадрильи. Они должны быть готовы для проведения операций по быстрому реагированию уже к 2027 году.

При этом старые истребители будут выводиться из состава воздушных сил и отправляться в Украину.

Заказ на поставку Бельгии F-35 выполняет американская Lockheed Martin. Согласно первоначальным договоренностям, первые истребители должны были прибыть еще в 2023 году, однако они были готовы в 2024 году и использовались для подготовки пилотов в США.

Первый F-35, предназначенный именно для передачи сразу Бельгии, выпустили с завода только в начале июня этого года с номером FL009. Первая партия, которую перебросили бельгийцам, состоит из четырех самолетов.

Издание предполагает, что это позволит отправить Украине первые бельгийские F-16 в 2026 году.

"Таким образом удастся усилить украинский авиапарк, обеспечивая, например, дополнительные вылеты", – предполагают журналисты.