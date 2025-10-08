Defense Express: Украина может получить от Бельгии дополнительные F-16 в 2026 году
Украина может получить от Бельгии дополнительные F-16, поскольку в страну прибыли первые истребители пятого поколения F-35 на замену старым. Об этом сообщает Defense Express.
Отмечается, что новые бельгийские самолеты прибыли на авиабазу "Флорен", где в дальнейшем поступят на вооружение 1-й эскадрильи. Они должны быть готовы для проведения операций по быстрому реагированию уже к 2027 году.
При этом старые истребители будут выводиться из состава воздушных сил и отправляться в Украину.
Заказ на поставку Бельгии F-35 выполняет американская Lockheed Martin. Согласно первоначальным договоренностям, первые истребители должны были прибыть еще в 2023 году, однако они были готовы в 2024 году и использовались для подготовки пилотов в США.
Первый F-35, предназначенный именно для передачи сразу Бельгии, выпустили с завода только в начале июня этого года с номером FL009. Первая партия, которую перебросили бельгийцам, состоит из четырех самолетов.
Издание предполагает, что это позволит отправить Украине первые бельгийские F-16 в 2026 году.
"Таким образом удастся усилить украинский авиапарк, обеспечивая, например, дополнительные вылеты", – предполагают журналисты.
- В сентябре 2024 года тогдашний министр обороны Умеров заявлял, что Украина ожидает получить от западных союзников не только F-16 и Mirage-2000, но и Gripen и Eurofighter.
- 26 мая 2025 года Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16.
- 29 сентября этого же года в Минобороны сообщили, что Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen.
Комментарии (0)