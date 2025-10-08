Defense Express: Україна може отримати від Бельгії додаткові F-16 у 2026 році

До Бельгії прибули нові винищувачі F-35, що дозволить відправити стару версію F-16 до України, припускають журналісти

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Україна може отримати від Бельгії додаткові F-16, оскільки до країни прибули перші винищувачі п’ятого покоління F-35 на заміну старим. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що нові бельгійські літаки прибули до авіабази "Флорен", де надалі надійдуть на озброєння 1-ї ескадрильї. Вони мають бути готові для проведення операцій зі швидкого реагування вже до 2027 року.

Водночас старі винищувачі виводитимуться зі складу повітряних сил та відправлятимуться до України.

Замовлення на постачання Бельгії F-35 виконує американська Lockheed Martin. Згідно з початковими домовленостями, перші винищувачі мали прибути ще у 2023 році, проте вони були готові у 2024 році та використовувалися для підготовки пілотів у США.

Перший F-35, призначений саме для передання одразу Бельгії, випустили із заводу лише на початку червня цього року з номером FL009. Перша партія, яку перекинули бельгійцям, складається з чотирьох літаків.

Видання припускає, що це дозволить відправити Україні перші бельгійські F-16 у 2026 році.

"Таким чином вдасться посилити український авіапарк, забезпечуючи, наприклад, додаткові вильоти", – припускають журналісти.