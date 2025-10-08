Defense Express: Україна може отримати від Бельгії додаткові F-16 у 2026 році
Україна може отримати від Бельгії додаткові F-16, оскільки до країни прибули перші винищувачі п’ятого покоління F-35 на заміну старим. Про це повідомляє Defense Express.
Зазначається, що нові бельгійські літаки прибули до авіабази "Флорен", де надалі надійдуть на озброєння 1-ї ескадрильї. Вони мають бути готові для проведення операцій зі швидкого реагування вже до 2027 року.
Водночас старі винищувачі виводитимуться зі складу повітряних сил та відправлятимуться до України.
Замовлення на постачання Бельгії F-35 виконує американська Lockheed Martin. Згідно з початковими домовленостями, перші винищувачі мали прибути ще у 2023 році, проте вони були готові у 2024 році та використовувалися для підготовки пілотів у США.
Перший F-35, призначений саме для передання одразу Бельгії, випустили із заводу лише на початку червня цього року з номером FL009. Перша партія, яку перекинули бельгійцям, складається з чотирьох літаків.
Видання припускає, що це дозволить відправити Україні перші бельгійські F-16 у 2026 році.
"Таким чином вдасться посилити український авіапарк, забезпечуючи, наприклад, додаткові вильоти", – припускають журналісти.
- У вересні 2024 року тодішній міністр оборони Умєров заявляв, що Україна очікує отримати від західних союзників не тільки F-16 і Mirage-2000, а й Gripen та Eurofighter.
- 26 травня 2025 року Нідерланди відправили Україні останню партію винищувачів F-16.
- 29 вересня цього ж року у Міноборони повідомили, що Україна очікує на постачання шведських винищувачів Gripen.
