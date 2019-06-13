Defense One: Новое оружие РФ в Крыму видно со спутника - фото

Фото: defenseone.com

Россия нарастила количество военных, противоракетных установок и оружия в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Defense One, публикуя спутниковые снимки и ссылаясь на комментарии информированных источников в разведке.

Отмечается, что спутниковые снимки, сделаны в период с января 2018 года по апрель 2019-го и предоставлены изданию компанией Plant Lab, показывают расположение пяти противоракетных установок С-400 - вблизи Керчи, Севастополя, Джанкоя и Евпатории. На снимках также видны пять С-300,истребители в четырех местах в Крыму, а также проведенная модернизация баз советского времени.

Милитаризацию оккупированного полуострова подтвердили и два офицера американской разведки, с которыми пообщался Такер. По их словам, Россия целенаправленно и систематически наращивает свои силы на полуострове.

Сообщается, что с 2014 года в аннексировнном Крыму Россия добавила десантный батальон в пехотную бригаду и нарастила количество военных до 30 000. По данным источника, планирует увеличить контингент еще на 13 000 военных в ближайшие четыре года четыре года.

Отмечается, что ВКС РФ разместили 81 самолет и вертолет в Крыму. "Зона потенциальных боевых действий покрывает всю Украину и распространяется на территории за Черным морем. Это значительно увеличивает возможности нанесения ими ударов - вплоть до Ближнего Востока", - сказал один из источников.

Кроме того, по информации источников, Россия добавила в состав Черноморского флота 10 боевых кораблей, способных нести крылатые ракеты "Калибр", которые позволят наносить удары по Черному морю, югу Европы и Сирии, не покидая Севастополь.

2 июня Военно-космические силы страны-оккупанта РФ провели показательные выступления в захваченном Крыму на полигоне Чауда - самолеты Су-34 и Су-24М нанесли удары по наземным целям условного противника.