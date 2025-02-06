Действовали в тылу за несколько месяцев до. ССО рассказали детали Курской операции – видео

Отмечается, что впервые после Второй мировой войны иностранные войска зашли на территорию России

ССО (Фото: t.me/rus_sof)

Силы специальных операций рассказали о подробностях боев в Курской области. Отмечается, что спецназовцы за два месяца до начала операции смогли зайти в тыл к россиянам и наносили удары по врагу изнутри.

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В ССО рассказали, что во время Курской операции спецназовцы впервые комплексно применили тактические группы, подразделения психологических операций, Движения сопротивления и беспилотников в координации с дружественными подразделениями Сил обороны.

"Это привело к многослойному давлению на российские войска и создало условия для быстрого продвижения основных сил в Курской области", – отметили в ССО.

В июне 2024 года малые группы CCO заходили в тыл врага в Курской области, пока тот наносил удары по Сумской области. Спецназовцы продвигались по вражеской территории в рамках подготовки к предстоящей операции.

"Тщательной разведкой и ударами по тыловым структурам врага они уничтожали ключевые элементы российской обороны в приграничном регионе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря уничтожению российских систем противовоздушной обороны и складов с боеприпасами у врага не было возможности быстро реагировать. А точечные удары по стратегическим объектам и логистике врага сделали невозможным быстрый переброс подкрепления.

Эта подготовка позволила ввести в Курскую область основной контингент украинских войск. В ССО подчеркнули, что наступление в августе началось с минимальным сопротивлением армии России.

"Это единственный раз со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска перешли границы России. А ее военно-политическое руководство оказалось неспособным оперативно реагировать на изменение ситуации и асимметричность войны", – отметили в пресс-службе ССО.

По мере продвижения основных подразделений вглубь Курской области группы специального назначения и Движения сопротивления вместе с Силами обороны проводили рейды в тылу россиян, устраивали засады и саботажи, взрывали мосты и переправы.

Рои дронов также выполняли свою работу – уничтожали логистические конвои, тяжелую технику россиян и солдат. Вместе с этим подразделения Психологических операций сеяли хаос среди гражданских и дезорганизовали российских военных через операцию с кодовым названием "Сенека".

Привлечение войск из Северной Кореи – попытка россиян переломить ход боевых действий, отмечают в ССО. Однако украинские спецназовцы "быстро адаптировались" и нанесли войскам КНДР едва ли не самые большие потери с момента завершения активной фазы Корейской войны более 70 лет назад.

Во время отражения очередного штурма бойцам ССО удалось захватить документы и оружие войск КНДР, а затем в плену оказался северокорейский спецназ. Пока он дает показания и ценную развединформацию Службе безопасности Украины.

Отмечается, что благодаря подготовке за месяцы работы во время Курской операции ССО смогли действовать без необходимости постоянной поддержки других подразделений Сил обороны.

"А разумное применение, мобильность, слаженность действий и высокотехнологичное оснащение ССО доказывают, что оборону превосходящего врага можно эффективно подорвать и преуспеть", – подчеркнули в пресс-службе.

31 января газета The New York Times писала, что войска Северной Кореи , воюющие против Украины в Курской области в составе российской армии, были отведены с линии фронта.

войска Северной Кореи 4 февраля в Южной Корее подтвердили, что войска КНДР несколько недель уже не участвуют в боях под Курском.

4 февраля в Южной Корее подтвердили, что войска КНДР несколько недель уже не участвуют в боях под Курском. Однако глава ГУР Буданов отрицал эту информацию. По его словам, войска КНДР в последние дни снизили активность на фронте из-за значительных потерь.