Діяли в тилу за кілька місяців до. ССО розповіли подробиці Курської операції – відео

Зазначається, що це вперше після Другої світової війни іноземні війська зайшли на територію Росії

ССО (Фото: t.me/ukr_sof)

Сили спеціальних операцій розповіли подробиці боїв у Курській області. Зазначається, що спецпризначенці за два місяці до початку операції змогли зайти у тил до росіян та завдавали удари по ворогу зсередини.

У ССО розповіли, що під час Курської операції спецпризначенці вперше комплексно застосували тактичні групи, підрозділи психологічних операцій, Руху опору та безпілотників у координації з дружніми підрозділами Сил оборони.

"Це призвело до багатошарового тиску на російські війська та створило умови для швидкого просування основних сил на Курщині", – зазначили у ССО.

У червні 2024 року малі групи CCO заходили у тил ворога у Курській області, доки той завдавав ударів по Сумській області. Спецпризначенці просувалися ворожою територією у рамках підготовки до майбутньої операції.

"Ретельною розвідкою та ударами по тилових структурах ворога вони нищили ключові елементи російської оборони в прикордонному регіоні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки знищенню російських систем протиповітряної оборони та складів із боєприпасами ворог не мав можливості швидко реагувати. А точкові удари по стратегічних об’єктах та логістиці ворога унеможливили швидке перекидання підкріплення.

Ця підготовка дозволила завести в Курську область основний контингент українських військ. У ССО підкреслили, що наступ у серпні почався з мінімальним опором армії Росії.

"Це єдиний раз із часів Другої світової війни, коли іноземні війська перейшли кордони Росії. А її військово-політичне керівництво виявилося неспроможним оперативно реагувати на зміну ситуації та асиметричність війни", – зазначили в пресслужбі ССО.

У міру просування основних підрозділів вглиб Курської області, групи спеціального призначення та Руху опору разом із Силами оборони проводили рейди в тилу росіян, влаштовували засідки та саботажі, підривали мости та переправи.

Рої дронів також виконували свою роботу – знищували логістичні конвої, важку техніку росіян та солдатів. Разом із цим підрозділи Психологічних операцій сіяли хаос серед цивільних та дезорганізували російських військових через операцію з кодовою назвою "Сенека".

Залучення військ із Північної Кореї – це спроба росіян переломити перебіг бойових дій, зазначають у ССО. Однак українські спецпризначенці "швидко адаптувалися" та нанесли військам КНДР чи не найбільших втрат від моменту завершення активної фази Корейської війни понад 70 років тому.

Під час відбиття чергового штурму бійцям ССО вдалося захопити документи та зброю військ КНДР, а згодом у полоні опинився північнокорейський спецпризначенець. Наразі він дає свідчення та цінну розвідінформацію Службі безпеки України.

Зазначається, що завдяки підготовці за місяці роботи під час Курської операції ССО змогли діяти без потреби постійної підтримки від інших підрозділів Сил оборони.

"А розумне застосування, мобільність, злагодженість дій та високотехнологічне оснащення ССО доводять, що оборону переважаючого ворога можна ефективно підірвати та отримати успіх", – підкреслили у пресслужбі.

31 січня газета The New York Times писала, що війська Північної Кореї , які воюють проти України в Курській області у складі російської армії, були відведені з лінії фронту.

війська Північної Кореї 4 лютого у Південній Кореї підтвердили, що війська КНДР кілька тижнів вже не беруть участі у боях під Курськом.

4 лютого у Південній Кореї підтвердили, що війська КНДР кілька тижнів вже не беруть участі у боях під Курськом. Однак голова ГУР Буданов заперечив цю інформацію. За його словами, війська КНДР останніми днями зменшили активність на фронті через значні втрати.