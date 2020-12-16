Дело Черновол: ГБР отправило в суд обвинительный акт

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт против народного депутата Украины VIII созыва Татьяны Черновол. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По результатам предварительного расследования ГБР, Черновол обвиняют "в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц".

ГБР подозревает Черновол в том, что 18 февраля 2014 года она руководила действиями группы людей и непосредственно участвовала в поджоге здания, в котором находился офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении.

Как отмечается, сторона защиты ознакомилась со всеми материалами уголовного производства.

Обвинительный акт направлен в суд.

10 апреля к Черновол пришли с обыском сотрудники ГБР. В тот же день ей сообщили о подозрении в причинении смерти по предварительному сговору по факту поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

14 апреля Черновол на допросе в ГБР отказалась давать показания.

16 апреля суд избрал в качестве меры пресечения для Черновол домашний арест, 24 апреля Киевский апелляционный суд заменил его на ночной домашний арест. 25 сентября меру пресечения заменили на личное обязательство.

15 декабря ГБР вручило Черновол обвинительный акт с подозрением в умышленном убийстве.

Наталия Медведева

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