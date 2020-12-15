ГБР обвинило Черновол в умышленном убийстве: документ

Сегодня, 15 декабря, бывшему народному депутату Татьяне Черновол ГБР вручило обвинительный акт с подозрением в умышленном убийстве. Об этом она сообщила в Facebook и опубликовала фотокопию обвинительного акта.

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"Благодарю всех, кто поддерживает меня сегодня и всех с кем я была на Майдане в 2013-2014-м. Вот, только что врученное обвинение за участие в Революции Достоинства", – написала экс-нардеп.

Согласно опубликованному документу, Черновол подозревают в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группы людей способом, опасным для жизни других людей.

Речь идет об инциденте, когда 18 февраля 2014 года было подожжено здание Центрального аппарата Партии регионов, расположенного в Киеве на улице Липской, 10. Тогда в результате пожара погиб находившийся в здании Владимир Захаров.

Черновол подозревают в том, что она вместе с "неустановленым лицом мужского пола" бросила в окно первого этажа здания подожженную бутылку с горючей смесью.

Вчера экс-нардеп написала у себя в Facebook, что дело против нее сфабриковано.

"Я никого не убивала, это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом", – написала Черновол.

Она отметила, что офис ПР вместе с ней штурмовали десятки человек, но обвинение вручают только ей: "Но это на самом деле не плохо, хуже бы все было ... наоборот".

Черновол считает, что ее преследуют за активную гражданскую позицию.

"Вероятно из-за стечения различных факторов: я активный участник Майдана, занималась конфискацией 1,5 млрд.долл Януковича (дело против меня в этом году начал его адвокат Бабиков, возглавивший к тому времени ГБР). Также очевидно ключевую роль сыграл тот факт, что в 2019-ом я обнародовала документы, что Зеленский откосил от повесток в армию", – написала экс-нардеп.

10 апреля к бывшему нардепу Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники ГБР.

В тот же день ей сообщили о подозрении в причинении смерти по предварительному сговору по факту поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

14 апреля Черновол на допросе в ГБР отказалась давать показания.

16 апреля суд избрал в качестве меры пресечения для Черновол домашний арест, позже, 24 апреля Киевский апелляционный суд заменил его на ночной домашний арест.

25 сентября ночной домашний арест заменили на личное обязательство.

Наталия Медведева

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