Суд отменил ночной домашний арест Черновол

Меру пресечения для экс-нардепа сменили на личное обязательство

Суд сменил меру пресечения для экс-нардепа Татьяны Черновол с ночного домашнего ареста на личное обязательство. Об этом Черновол написала в Facebook.

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Среди ограничений, наложенных на Черновол судом – запрет на общение с нардепом Андреем Яценко, который подал против нее заявление, обвинив в поджоге офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

ГБР объявило Черновол подозрение по статье за умышленное убийство, совершенное по сговору с группой лиц и совершенное способом, опасным для многих людей.

Черновол признает, что участвовала в поджоге, но заявляет, что невиновна в смерти Захарова.

10 апреля к бывшему нардепу Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники ГБР.

В тот же день ей сообщили о подозрении в причинении смерти по предварительному сговору по факту поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

14 апреля Черновол на допросе в ГБР отказалась давать показания.

16 апреля суд избрал в качестве меры пресечения для Черновол домашний арест, позже, 24 апреля Киевский апелляционный суд заменил его на ночной домашний арест.

Денис Юдин

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