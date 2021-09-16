Дело Черновола. Офис генпрокурора проверяет версию об убийстве, но данных о кастете нет

Офис генпрокурора проверяет версию умышленного убийства лидера Народного руха Вячеслава Черновола в 1999 году, но подчеркивает: в материалах дела отсутствует информация об "ударах кастетом", о чем вчера заявил экс-замгенпрокурора Николай Голомша. Об этом в ОГП сообщили LIGA.net.

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Там утверждают, что расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб нардеп, продолжается. Его проводят в Главном следственном управлении Нацполиции.

"Следствием проверяется версия совершения умышленного убийства народного депутата Украины", – подчеркнули в ведомстве Ирины Венедиктовой.

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Офис генпрокурора добавил, что по заключению судмедэкспертизы, а также транспортно-трассологической и автотехнической экспертиз от 29 октября 2018 года установлено: повреждения "сформировались вследствие травмирования лица, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием".

Там акцентировали внимание, что в материалах, предоставленных для экспертизы, нет ничего о повреждениях, которые имели бы признаки "ударного действия тупым предметом с ограниченной травмирующей поверхностью" – в том числе кастетом.

15 сентября 2021 года Голомша заявил, что следователи ранее якобы "установили, что Черновол был убит четырьмя ударами кастетом в затылочную часть головы", и "таким же кастетом добили водителя". Он сказал, что некие злоумышленники "подушки безопасности отключили", "подделали осмотр места событий", и "убили на Волыни основного свидетеля", а "когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях".

Черновол был диссидентом, одним из лидеров Народного руха Украины, борцом за украинскую независимость на закате СССР.

Занял второе место на президентских выборах 1991 года, уступив Леониду Кравчуку.

После восстановления независимости Украины трижды избирался нардепом.

Погиб 25 марта 1999 года на трассе Борисполь–Золотоноша, по официальной версии – в результате ДТП с КамАЗом.

Сын политика, Тарас Черновол, неоднократно высказывал мнение, что его отца убили в политических целях.

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Евгений Пилипенко

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