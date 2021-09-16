Дело Черновола. Офис генпрокурора проверяет версию об убийстве, но данных о кастете нет
Офис генпрокурора проверяет версию умышленного убийства лидера Народного руха Вячеслава Черновола в 1999 году, но подчеркивает: в материалах дела отсутствует информация об "ударах кастетом", о чем вчера заявил экс-замгенпрокурора Николай Голомша. Об этом в ОГП сообщили LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Там утверждают, что расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб нардеп, продолжается. Его проводят в Главном следственном управлении Нацполиции.
"Следствием проверяется версия совершения умышленного убийства народного депутата Украины", – подчеркнули в ведомстве Ирины Венедиктовой.
Читайте также: Убийство Гонгадзе. Верховный суд утвердил Пукачу пожизненное заключение
Офис генпрокурора добавил, что по заключению судмедэкспертизы, а также транспортно-трассологической и автотехнической экспертиз от 29 октября 2018 года установлено: повреждения "сформировались вследствие травмирования лица, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием".
Там акцентировали внимание, что в материалах, предоставленных для экспертизы, нет ничего о повреждениях, которые имели бы признаки "ударного действия тупым предметом с ограниченной травмирующей поверхностью" – в том числе кастетом.
15 сентября 2021 года Голомша заявил, что следователи ранее якобы "установили, что Черновол был убит четырьмя ударами кастетом в затылочную часть головы", и "таким же кастетом добили водителя". Он сказал, что некие злоумышленники "подушки безопасности отключили", "подделали осмотр места событий", и "убили на Волыни основного свидетеля", а "когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях".
- Черновол был диссидентом, одним из лидеров Народного руха Украины, борцом за украинскую независимость на закате СССР.
- Занял второе место на президентских выборах 1991 года, уступив Леониду Кравчуку.
- После восстановления независимости Украины трижды избирался нардепом.
- Погиб 25 марта 1999 года на трассе Борисполь–Золотоноша, по официальной версии – в результате ДТП с КамАЗом.
- Сын политика, Тарас Черновол, неоднократно высказывал мнение, что его отца убили в политических целях.
Читайте также: Рождественские репрессии. СБУ опубликовала архивы КГБ по операции "Блок" – фото
Комментарии