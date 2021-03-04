Нацпол заявил, что не снимал охрану с экс-главы ГУР. Гончаренко говорит – охрану вернули
Нацполиция утверждает, что не снимала охрану с экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы. Об этом сообщает пресс-служба Нацпола.
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В полиции заявляют, что слухи об оставлении Бурбы без охраны не соответствуют действительности. При этом нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко утверждает в Telegram, что охрану Бурбе вернули. По его информации, охранять экс-главу ГУР будет спецподразделение Титан.
В полиции объясняют, что Бурба находится под охраной, поскольку выполнял особо важные задания по защите Украины, в том числе на временно оккупированных территориях.
"Спецподразделения полиции круглосуточно охраняют Василия Бурбу и членов его семьи. Они будут находиться под охраной до тех пор, пока будет существовать угроза их жизни и здоровью", – отметили в Нацполе.
- 27 февраля журналист Юрий Бутусов утверждал, что Бурбу выселили из служебного жилья, сняли охрану и лишили документов прикрытия.
- Бурба, по информации Бутусова, обладает информацией особой государственной важности по "спецоперации" по задержанию намеников ЧВК Вагнера, которая якобы была сорвана после совещания в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак говорит, что история о спецоперации "выдумана от начала и до конца".
- Журналисты-расследователи из группы Bellingcat снимают фильм о спецоперации по ЧВК Вагнера.
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