Нацпол заявил, что не снимал охрану с экс-главы ГУР. Гончаренко говорит – охрану вернули

Нацполиция утверждает, что не снимала охрану с экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы. Об этом сообщает пресс-служба Нацпола.

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В полиции заявляют, что слухи об оставлении Бурбы без охраны не соответствуют действительности. При этом нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко утверждает в Telegram, что охрану Бурбе вернули. По его информации, охранять экс-главу ГУР будет спецподразделение Титан.

В полиции объясняют, что Бурба находится под охраной, поскольку выполнял особо важные задания по защите Украины, в том числе на временно оккупированных территориях.

"Спецподразделения полиции круглосуточно охраняют Василия Бурбу и членов его семьи. Они будут находиться под охраной до тех пор, пока будет существовать угроза их жизни и здоровью", – отметили в Нацполе.

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Марк Сировой

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