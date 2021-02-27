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Дело о спецоперации против ЧВК Вагнера. Экс-главу ГУР Бурбу выселили из дома – Бутусов

27.02.2021, 19:23
Дело о спецоперации против ЧВК Вагнера. Экс-главу ГУР Бурбу выселили из дома – Бутусов - Фото
Василий Бурба (фото - president.gov.ua)

Государственное управление делами выселило экс-начальника Главного управления разведки Василия Бурбу с семьей из служебного жилья — дома на государственной базе отдыха "Конча-Заспа". Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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Он утверждает, что также с Бурбы сняли охрану и лишили документов прикрытия.

По данным источников Бутусова, якобы президент Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации по захвату российских террористов из ЧВК Вагнера, которую, как утверждает журналист, проводило ГУР в июле 2020 года.

Бурба, по информации Бутусова, обладает информацией особой государственной важности по указанной операции. Недавно он, а также ряд других офицеров военной разведки, дали показания в ГБР и Офисе генпрокурора, полностью подтвердив "факт предательства и срыва спецоперации против террористов "Вагнера" после совещания в Офисе президента 24 июля", пишет журналист.

Бутусов считает, что "такой беспрецедентный шантаж" связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева из Bellingcat о провале спецоперации.

По его данным, накануне выселения с Бурбой встретился сотрудник спецслужб, доверенное лицо Зеленского, который якобы предложил ему назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с вагнеровцами и отказ от сотрудничества с Bellingcat. В противном случае, по словам Бутусова, Бурбе пригрозили выселением, лишением документов, увольнением из МИД родного брата, открытием уголовных дел. Бурба якобы отказался от этой сделки.

Вместе с тем в документе, который журналист опубликовал в подтверждение своих слов, говорится, что Бурбу выселили из служебного дома за незаконное строительство — на месте КПП он якобы без согласования построил двухэтажный дом. Государственное управление делами попросило его освободить помещение до 12:00 19 февраля.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский чвк вагнера юрий бутусов василий бурба
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