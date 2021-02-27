Дело о спецоперации против ЧВК Вагнера. Экс-главу ГУР Бурбу выселили из дома – Бутусов
Государственное управление делами выселило экс-начальника Главного управления разведки Василия Бурбу с семьей из служебного жилья — дома на государственной базе отдыха "Конча-Заспа". Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
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Он утверждает, что также с Бурбы сняли охрану и лишили документов прикрытия.
По данным источников Бутусова, якобы президент Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации по захвату российских террористов из ЧВК Вагнера, которую, как утверждает журналист, проводило ГУР в июле 2020 года.
Бурба, по информации Бутусова, обладает информацией особой государственной важности по указанной операции. Недавно он, а также ряд других офицеров военной разведки, дали показания в ГБР и Офисе генпрокурора, полностью подтвердив "факт предательства и срыва спецоперации против террористов "Вагнера" после совещания в Офисе президента 24 июля", пишет журналист.
Бутусов считает, что "такой беспрецедентный шантаж" связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева из Bellingcat о провале спецоперации.
По его данным, накануне выселения с Бурбой встретился сотрудник спецслужб, доверенное лицо Зеленского, который якобы предложил ему назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с вагнеровцами и отказ от сотрудничества с Bellingcat. В противном случае, по словам Бутусова, Бурбе пригрозили выселением, лишением документов, увольнением из МИД родного брата, открытием уголовных дел. Бурба якобы отказался от этой сделки.
Вместе с тем в документе, который журналист опубликовал в подтверждение своих слов, говорится, что Бурбу выселили из служебного дома за незаконное строительство — на месте КПП он якобы без согласования построил двухэтажный дом. Государственное управление делами попросило его освободить помещение до 12:00 19 февраля.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это - "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ. Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать это дело.
- Депутат от Евросолидарности Владимир Арьев опубликовал фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о проведении украинскими спецслужбами такой операции.
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