Спецоперация по ЧВК Вагнера. Ермак настаивает – эта история выдумана от начала до конца
Глава Офиса президента предложил дождаться результатов расследования ГБР, чтобы "получить все ответы"
Никакого совещания в Офисе президента накануне финального этапа "операции спецслужб" по задержанию воевавших против Украины наемников ЧВК Вагнера не было – это фейк врагов. На такой версии настаивает глава ОП Андрей Ермак, пишет Бабель.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
О том, что на Банковой за сутки до якобы задержания в Киеве летящей из Минска группы боевиков прошло совещание, в результате которого состоялся "слив" информации об операции, что привело к ее срыву, сообщил журналист Юрий Бутусов.
"Вся история с вагнеровцами выдумана от начала до конца. Совещания, о котором написал Бутусов, никогда не было", – подчеркнул Ермак.
Читайте также: Наемник ЧВК Вагнера: Мы – инструмент Путина
Он настаивает, что это была "хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны", и говорит, что ему понятно, "почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно к этому были привлечены украинские журналисты и кто-то из украинских политиков" – не очень.
Отвечая на вопрос, если это была спецоперация некоего противника, то где ее спланировали – в Украине или за границей, глава ОП сказал, что она "точно внешняя", а "был ли кто-то внутри, пусть покажет следствие".
- 29 июля 2020-го в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. Украина запросила выдачу наемников, так как некоторые из них воевали на Донбассе на стороне боевиков. Минск же отпустил их в Россию.
- 18 августа Бутусов опубликовал версию, что кто-то из Офиса президента сорвал операцию спецслужб Украины по задержанию этих боевиков. Выложено аудио бесед с ними.
- Зеленский назвал эту информацию "бредом", глава ОП Ермак заявил, что это "дезинформационная атака", а глава ГУР Буданов утверждает, что это фейк спецслужб РФ. Отрицают участие и в СБУ с СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать дело.
- 12 сентября генпрокурор Венедиктова сообщила, что в ГБР открыто дело по факту возможной спецоперации.
Читайте также: Спецоперация СБУ по ЧВК Вагнера. Арьев показал новые улики, призвал Зеленского "покаяться"
Комментарии