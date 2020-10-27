Спецоперация по ЧВК Вагнера. Ермак настаивает – эта история выдумана от начала до конца

Глава Офиса президента предложил дождаться результатов расследования ГБР, чтобы "получить все ответы"

Никакого совещания в Офисе президента накануне финального этапа "операции спецслужб" по задержанию воевавших против Украины наемников ЧВК Вагнера не было – это фейк врагов. На такой версии настаивает глава ОП Андрей Ермак, пишет Бабель.

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О том, что на Банковой за сутки до якобы задержания в Киеве летящей из Минска группы боевиков прошло совещание, в результате которого состоялся "слив" информации об операции, что привело к ее срыву, сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Вся история с вагнеровцами выдумана от начала до конца. Совещания, о котором написал Бутусов, никогда не было", – подчеркнул Ермак.

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Он настаивает, что это была "хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны", и говорит, что ему понятно, "почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно к этому были привлечены украинские журналисты и кто-то из украинских политиков" – не очень.

Отвечая на вопрос, если это была спецоперация некоего противника, то где ее спланировали – в Украине или за границей, глава ОП сказал, что она "точно внешняя", а "был ли кто-то внутри, пусть покажет следствие".

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Евгений Пилипенко

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