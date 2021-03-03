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"Скоро дадим результат". И.о. главы ГБР заявил, что Ермака допрашивают по делу ЧВК Вагнера

03.03.2021, 14:24
Алексей Сухачев (Фото: ГБР)

Главу Офиса президента Андрея Ермака допрашивают по делу о якобы срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера, расследование продолжается –  и скоро будет результат. Об этом в Верховной Раде заявил и. о. директора Госбюро расследований Алексей Сухачев.

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Внефракционный нардеп Гео Лерос спросил у Сухачева, когда Ермака допросят по делу вагнеровцев.

"Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному делу. В том числе, допросы лиц, которых вы указали", – ответил и.о. главы ГБР.

Сухачев также призвал не манипулировать в связи с делом и заверил: "Следствие продолжается, в ближайшее время мы дадим результат".

LIGA.net направила запрос в Офис президента с просьбой прокомментировать заявление Сухачева.

Читайте также: Дело о спецоперации против ЧВК Вагнера. Экс-главу ГУР Бурбу выселили из дома – Бутусов

Марк Сировой
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чвк вагнера спецоперация гбр андрей ермак Алексей Сухачев
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