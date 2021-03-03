"Скоро дадим результат". И.о. главы ГБР заявил, что Ермака допрашивают по делу ЧВК Вагнера
Главу Офиса президента Андрея Ермака допрашивают по делу о якобы срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера, расследование продолжается – и скоро будет результат. Об этом в Верховной Раде заявил и. о. директора Госбюро расследований Алексей Сухачев.
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Внефракционный нардеп Гео Лерос спросил у Сухачева, когда Ермака допросят по делу вагнеровцев.
"Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному делу. В том числе, допросы лиц, которых вы указали", – ответил и.о. главы ГБР.
Сухачев также призвал не манипулировать в связи с делом и заверил: "Следствие продолжается, в ближайшее время мы дадим результат".
LIGA.net направила запрос в Офис президента с просьбой прокомментировать заявление Сухачева.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал. Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это - "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- В конце 2020-го пятый президент Петр Порошенко заявил, что санкционировал спецоперацию по ЧВК Вагнера в 2018 году.
- Журналисты-расследователи из группы Bellingcat снимают фильм о спецоперации по ЧВК Вагнера.
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