Дело MH17. Судьи не добавили адвокатам время на расследование "альтернативных сценариев"

Сегодня, 25 ноября, в Гааге судьи, слушающие дело против четырех обвиняемых в крушении рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, отклонили ходатайство защиты о предоставлении дополнительного времени для расследования альтернативных сценариев авиакатастрофы на Донбассе. Об этом сообщает Reuters.

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Судья Хендрик Стинхейс сказал, что защита не представила четкого сценария расследования, в то время как информация о нескольких других возможных объяснениях произошедшего уже является частью материалов дела.

Стинхейс сказал, что свидетелей, которые сообщили, что видели пусковую установку 17 июля 2014 года, следует снова допросить.

Судьи также постановили, что следует предпринять новые усилия, чтобы поговорить с командиром 53-й бригады российской армии, которая, как было установлено следователями, перевозила ракетную установку.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту.

Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства, что самолет был сбит российским Буком.

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Наталия Медведева

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