Дело о налоговых площадках Клименко передано в суд

Главы МВД и ГПУ Аваков и Луценко рядом с материалами (фото - Facebook/Луценко)

Обвинительный акт по масштабному "делу фискалов" о так называемых налоговых площадках Клименко направлен в Печерский районный суд Киева. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Это дело длилось всего 9 месяцев и 18 дней, но масштабы его грандиозны. Прежде всего суммой убытков в 104 млрд грн. Во-вторых, объем доказательств в 1209 томов. В-третьих, количество обвиняемых - 52 руководителя фискальной системы всех областей Украины... с 92 адвокатами", - пишет он.

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Главный военный прокурор Анатолий Матиос предположил, что впереди будет длительный суд, а "любителям расследования за три дня" предложил "записываться в расстрельные команды НКВД Берии".

8 февраля 2017 года суд разрешил заочный арест экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Сейчас он в бегах в РФ.

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В конце мая 2017 года прошла масштабная операция против коррупционеров из бывшего Министерства доходов и сборов. Были задержали десятки человек, почти 500 обысков проводились одновременно в 15 областях. Для обысков и задержаний задействовали 1700 полицейских и 500 военных прокуроров.

Главная военная прокуратура рапортовала о завершении расследования этого дела еще год назад. Привлечено 52 подозреваемых, но 25 из них находятся в розыске. Ранее сообщалось, что арестовано имущества на 6,9 млрд грн, изъято $4,4 млн, 9,8 млн грн, 7,2 тысячи евро и арестовано еще $5 млн на счетах.

Главный военный прокурор Матиос заявил, что операция во многом стала возможной якобы благодаря неким показаниям отстраненного главы ГФС Романа Насирова.