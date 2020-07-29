Дело об угрозах Зеленскому. Федине вручили обвинительный акт

Нардепа из Евросолидарности подозревают в том, что она угрожала президенту убийством

Нардепу из фракции Европейская солидарность Софии Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозе президенту Владимиру Зеленскому. Об этом она рассказала в эфире телеканала Прямой.

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ГБР подозревает Федину в угрозах убийством Зеленскому по предварительному сговору.

26 октября Федина вместе с блогером Марусей Зверобой опубликовали в Facebook видео, на котором Федина, комментируя беседу Зеленского с добровольцами в Золотом, в частности, говорит: "Президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный... там ненароком может взорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают, но, честно говоря, красиво было бы, чтобы все это произошло во время московских обстрелов, когда кто-то снова в голубой рубашке приперся на передовую..."

Дело будет передано в суд. По словам Федины, Зеленский, который проходит по делу в качестве потерпевшего, должен будет явиться в суд и рассказать, в каких словах Федины и Зверобой звучит угроза его жизни.

Федина считает, что подобные дела - шаг к тотальной цензуре в стране и заявила, что процесс будет повернут в другую сторону: "Мы будем судить президента Зеленского как потерпевшего, мы будем судить ГБР и Генеральную прокуратуру как таких, что предали Украину".

Денис Юдин

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