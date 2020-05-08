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Дело об угрозах Зеленскому. С подозреваемой Зверобой сняли меру пресечения

Дело об угрозах Зеленскому. С подозреваемой Зверобой сняли меру пресечения - Фото
Елена Беленькая (Маруся Зверобой) - скриншот с видео
08.05.2020, 17:04

Судья вернула прокурору ходатайство о продлении Марусе Зверобой меры пресечения в деле "об угрозах Зеленскому"

Суд снял с волонтера Елены Беленькой, известной как Маруся Зверобой, все процессуальные обязательства в деле об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил в Facebook ее адвокат Андрей Писаренко.

Он отметил, что следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой.

"Теперь у Маруси нет ни одного мероприятия в этом "чрезвычайно сложном деле", - написал адвокат.

  • Беленькую подозревают в угрозах убийством президенту по предварительному сговору. В октябре прошлого года она вместе с нардепом от Европейской солидарности Софией Фединой опубликовала стрим, которым заинтересовались правоохранительные органы. В стриме Беленькая и Федина обсуждали посещение Зеленским участка разведения сил в Золотом, когда у него произошел словесный конфликт с мужчиной в военной форме. 
  • 26 ноября в ГБР сообщили, что направили в ГПУ проект подозрения Федине и Беленькой.
  • 28 ноября у Беленькой прошел обыск, в ходе которого изъяли оружие.
  • 6 февраля 2020 г Беленькой сообщили о подозрении.
  • 10 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.
Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Маруся Зверобой елена беленькая
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