Зверобой говорит, что не угрожала Зеленскому: суд отпустил ее

Елена Беленькая (Маруся Зверобой) - скриншот с видео

Блогер Елена Беленькая, известная как Маруся Зверобой, заявила, что не угрожала президенту Владимиру Зеленскому, а предупреждала его о возможной опасности как военный инструктор (Беленькая утверждает, что она военнослужащий). Об этом подозреваемая сказала журналистам перед заседанием суда по избранию ей меры пресечения.

Суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.

По словам Беленькой, Зеленский дал показания следствию, в которых заявил, что считает сказанные ею слова угрозой.

"Я объяснила президенту: если он будет хамить военнослужащим, то его подорвут. Они взяли именно эту фразу, выписали мне ее в подозрение, и Зеленский сам свидетельствовал ГБРовцам, что считает это угрозами… Это было мое предупреждение не как волонтера, а как военнослужащего. Волонтер у нас София Федина, а я у нас имею определенный стаж на фронте и знаю, о чем говорю. Я говорю как человек, который шесть лет отправлял парней в зону боевых действий", - сказала Беленькая.

"Я готовлю людей к тому, чтобы выжить. Это к тому разговору, который был у меня к президенту. Как у инструктора, который объяснит, почему нужно каску носить, броник, голубую рубашку не надевать и все остальное", - цитирует подозреваемую Hromadske.

По мнению Беленькой, в данном случае нарушается право на свободу слова. "Украина от России отличается именно свободой слова. Забери у украинцев возможность говорить, и это будет Россия", - считает Беленькая.