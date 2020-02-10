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Зверобой говорит, что не угрожала Зеленскому: суд отпустил ее

Зверобой говорит, что не угрожала Зеленскому: суд отпустил ее - Фото
Елена Беленькая (Маруся Зверобой) - скриншот с видео
10.02.2020, 14:54

По словам блогера, президент дал показания следствию, в которых заявил, что считает сказанные ею слова угрозой

Блогер Елена Беленькая, известная как Маруся Зверобой, заявила, что не угрожала президенту Владимиру Зеленскому, а предупреждала его о возможной опасности как военный инструктор (Беленькая утверждает, что она военнослужащий). Об этом подозреваемая сказала журналистам перед заседанием суда по избранию ей меры пресечения.

Суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.

По словам Беленькой, Зеленский дал показания следствию, в которых заявил, что считает сказанные ею слова угрозой.

"Я объяснила президенту: если он будет хамить военнослужащим, то его подорвут. Они взяли именно эту фразу, выписали мне ее в подозрение, и Зеленский сам свидетельствовал ГБРовцам, что считает это угрозами… Это было мое предупреждение не как волонтера, а как военнослужащего. Волонтер у нас София Федина, а я у нас имею определенный стаж на фронте и знаю, о чем говорю. Я говорю как человек, который шесть лет отправлял парней в зону боевых действий", - сказала Беленькая.

"Я готовлю людей к тому, чтобы выжить. Это к тому разговору, который был у меня к президенту. Как у инструктора, который объяснит, почему нужно каску носить, броник, голубую рубашку не надевать и все остальное", - цитирует подозреваемую Hromadske. 

По мнению Беленькой, в данном случае нарушается право на свободу слова. "Украина от России отличается именно свободой слова. Забери у украинцев возможность говорить, и это будет Россия", - считает Беленькая.

  • Зверобой подозревают в угрозах убийством президенту по предварительному сговору. В октябре прошлого года она вместе с нардепом от Европейской солидарности Софией Фединой опубликовала стрим, которым заинтересовались правоохранительные органы. В стриме Беленькая и Федина обсуждали посещение Зеленским участка разведения сил в Золотом, когда у него произошел словесный конфликт с мужчиной в военной форме. 
  • 26 ноября в ГБР сообщили, что направили в ГПУ проект подозрения Федине и Беленькая.
  • 28 ноября у Беленькой прошел обыск, в ходе которого изъяли оружие.
  • 6 февраля 2020 г Беленькой сообщили о подозрении.
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Владимир Зеленский угроза София Федина Маруся Зверобой елена беленькая
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