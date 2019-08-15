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Дело об "узурпации власти" в Раде открыли по заявлению Шуфрича

Дело об "узурпации власти" в Раде открыли по заявлению Шуфрича - Фото
Виктория Сюмар (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 21:42

По словам Виктории Сюмар, в ГБР допросили уже несколько десятков депутатов из Народного фронта

Дело об "узурпации власти" коалицией парламента VIII созыва, по которому допросили уже несколько десятков депутатов, Госбюро расследований открыло по заявлению оппоблоковцев Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Народный фронт в Раде VIII созыва Виктория Сюмар.

"Сходила на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу, возбужденному по заявлению Шуфрича и Нимченко, в котором они обвиняют коалицию в Раде 8 созыва в "узурпации государственной власти", - написала она.

При этом Сюмар отметила, что не имеет права разглашать детали допроса.

По ее словам, в ГБР допросили уже несколько десятков депутатов из Народного фронта.

В комментарии к посту Сюмар о допросе в ГБР сообщила также депутат Анна Гопко.

"Думаю, впереди еще много странных юридических формулировок, которые в нормальных странах прямо называют политически мотивированными", - отметила Сюмар.

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коалиция нестор шуфрич виктория сюмар узурпация
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