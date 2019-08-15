Дело об "узурпации власти" в Раде открыли по заявлению Шуфрича

Виктория Сюмар (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дело об "узурпации власти" коалицией парламента VIII созыва, по которому допросили уже несколько десятков депутатов, Госбюро расследований открыло по заявлению оппоблоковцев Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Народный фронт в Раде VIII созыва Виктория Сюмар.

"Сходила на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу, возбужденному по заявлению Шуфрича и Нимченко, в котором они обвиняют коалицию в Раде 8 созыва в "узурпации государственной власти", - написала она.

При этом Сюмар отметила, что не имеет права разглашать детали допроса.

По ее словам, в ГБР допросили уже несколько десятков депутатов из Народного фронта.

В комментарии к посту Сюмар о допросе в ГБР сообщила также депутат Анна Гопко.

"Думаю, впереди еще много странных юридических формулировок, которые в нормальных странах прямо называют политически мотивированными", - отметила Сюмар.