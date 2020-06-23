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Дело Порошенко. Ключевой фигурант Божок отстранен от работы в МИД

Дело Порошенко. Ключевой фигурант Божок отстранен от работы в МИД - Фото
Егор Божок (Фото: пресс-служба МИД)
23.06.2020, 11:57

Кабмин поддержал просьбу бывшего главы СВР об отстранении его от выполнения полномочий замглавы МИД

Кабинет министров отстранил экс-главу Службы внешней разведки Егора Божка от выполнения полномочий заместителя министра иностранных дел. Распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

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В документе, который датирован 19 июня, говорится, что правительство решило поддержать заявление Божка об отстранении его от работы.

Божок является одним из ключевых фигурантов дела о назначении в 2018 году Сергея Семочко в СВР по указу пятого президента Петра ПорошенкоПорошенко подозревают в том, что, будучи тогда президентом, он "путем издания явно преступного приказа" склонил на тот момент главу СВР Божка к "превышению власти и служебных полномочий".

  • 10 июня Порошенко пришел в ГБР как свидетель по делу о картинах, но ему попытались вручить подозрение по делу о назначении Семочко в СВР. 
  • 18 июня Печерский райсуд Киева пытался избрать меру пресечения Порошенко. Офис генпрокурора сначала рассматривал возможность просить суд арестовать политика с правом внесения залога, однако затем решил смягчить меру пресечения до личного обязательства. Заседание перенесли на 1 июля.
  • 19 июня Божок написал заявление с просьбой отстранить его от работы чтобы "вывести МИД из-под генпрокурорского внимания".

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Денис Юдин
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Петр Порошенко МИД сергей семочко Егор Божок дело порошенко
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